Selvaggia Lucarelli contro Cecilia | il like sospetto di Ignazio

Belen e la Lucarelli ai ferri corti : Selvaggia però piace a Ignazio Moser : Belen e la Lucarelli ai ferri corti: le battute di Selvaggia su Cecilia Rodriguez però piacciono a Ignazio Moser Che tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue è risaputo. Oggi, però, tra le due donne spunta una terza persona a far saltare questi equilibri già precari, ovvero: Ignazio Moser. Che il fidanzato […] L'articolo Belen e la Lucarelli ai ferri corti: Selvaggia però piace a Ignazio Moser proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio Corona querela la Lucarelli e la sfida ad avere un confronto pubblico con lui : la replica di Selvaggia : Fabrizio Corona ha deciso di querelare Selvaggia Lucarelli, la giornalista replica alle accuse dell’ex re dei paparazzi che la vorrebbe ad un confronto televisivo con lui Fabrizio Corona ha querelato Selvaggia Lucarelli. Le storie Instagram, nella giornata di ieri, dell’ex re dei paparazzi si sono contraddistinte per la ‘visita’ che il catanese ha fatto al tribunale di Milano, per depositare la querela contro la ...

«Gessica Notaro una furba che ha usato la tv per far soldi» : Selvaggia Lucarelli diffonde il commento choc : di Alessia Strinati Selvaggia Lucarelli pubblica sul suo profilo social un commento di cattivo gusto su Gessica Notaro e in rete si scatena la polemica. Gessica, tristemente famosa per essere stata ...

Selvaggia Lucarelli asfalta Barbara D’Urso! Ecco perchè! : Durante la sesta puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha parlato con Luigi Favoloso e Nina Moric di cyberbullismo e di social. Ecco che però scende in campo Selvaggia Lucarelli la quale con dure parole asfalta di brutto la conduttrice napoletana. Barbara D’Urso, durante la diretta della sesta puntata del Grande Fratello, ha annunciato ai presenti che Nina Moric era arrabbiata e che aveva qualcosa da dire. E’ doveroso ...