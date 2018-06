Sebastian Vettel torna in testa al mondiale di Formula 1

VIDEO F1 - Sebastian Vettel vince il GP del Canada. Gli highlights della gara - Ferrari formidabile! : Sebastian Vettel ha dominato il GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha trionfato mantenendo la testa della corsa dal primo all’ultimo metro: scattato dalla pole position, il nuovo leader della classifica generale non è mai stato insidiato da nessuno e ha tagliato il traguardo in prima posizione salendo così sul gradino più alto del podio. A completare il podio Valtteri Bottas e Max Verstappen mentre ...

F1 - Sebastian Vettel a quota 50. La classifica dei piloti per numero di vittorie. Guida Michael Schumacher : Sebastian Vettel ha letteralmente dominato il GP del Canada 2018 e ha così conquistato la sua 50esima vittoria in Formula Uno. Il tedesco ha fatto cifra tonda, raggiungendo il prestigioso traguardo in 10 anni: la sua prima vittoria risale al GP d’Italia 2008 al volante della Toro Rosso, poi 38 affermazioni con la Red Bull (con cui ha vinto anche quattro Mondiali) e 11 successi nelle ultime tre stagioni in Ferrari (insegue ancora il primo ...

Hanna Prater / La fidanzata di Sebastian Vettel : una lunga storia d'amore : Hanna Prater, la fidanzata di Sebastian Vettel: una lunga storia d'amore tra i due, la coppia però è contro i social network e decide ormai da anni di non dialogare molto col pubblico.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:37:00 GMT)

Sebastian Vettel vince in Canada e balza in testa al Mondiale di Formula 1 : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Canada , settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno . Il pilota della Ferrari, che scattava dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara ...

Pagelle GP Canada 2018 : Sebastian Vettel impeccabile - Hamilton e Ricciardo limitati - bene Verstappen e Bottas - Raikkonen invisibile : Il Gran Premio del Canada regala meno spettacolo rispetto agli anni scorsi, ma vede un Sebastian Vettel dominante chiudere in scioltezza davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Tra record personali e tabù spezzati, andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Montreal, con pochi piloti promossi a pieni voti. LE Pagelle DEL GP DEL Canada 2018 Sebastian Vettel – VOTO 10: Una gara impeccabile. Vince la 50esima gara in carriera dopo ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Una giornata perfetta. In testa al Mondiale? La strada è lunga” : Sebastian Vettel ha trionfato nel GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è imposto con estrema autorevolezza a Montreal, è tornato al successo dopo un periodo abbastanza complicato e ha festeggiato in uno dei grandi feudi della Mercedes dove Lewis Hamilton ha vinto per ben sei volte. Oggi non c’è stata storia, il tedesco è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo ...

F1 - GP Canada 2018 : FERRARI REGALE! Sebastian Vettel domina a Montreal e torna leader nel Mondiale! : Dominio di Sebastian Vettel a Montreal. Il pilota della FERRARI ha vinto il GP del Canada al termine di una gara condotta in testa dall’inizio alla fine. Un successo che rappresenta un bel colpo in ottica Mondiale: Lewis Hamilton non è andato oltre la quinta posizione al termine di una gara anonima, lasciando quindi strada a Seb, ora nuovo leader del Mondiale con un punto di vantaggio sul rivale. A far compagnia sul podio a Seb sono stati ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel nuovo leader - +1 su Lewis Hamilton! Che sorpasso in Canada : Sebastian Vettel si è portato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018. Il tedesco della Ferrari ha vinto il GP del Canada ed è così balzato al comando superando Lewis Hamilton di un punto. Il teutonico ha sfruttato al meglio la pole position, ha dominato la gara e ha approfittato anche della deludente prova del britannico che ha chiuso in quinta posizione. I due grandi rivali si contenderanno l’iride visto che Valtteri Bottas è ...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 gara live : Sebastian Vettel riporta la Ferrari alla vittoria! : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Canada 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:40:00 GMT)

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno nel feudo di Lewis Hamilton. Red Bull pericolosa con le HyperSoft : Erano 17 anni che la Ferrari non otteneva la pole position a Montreal (Canada). Tanto era trascorso dall’ultima partenza dalla p.1 ed era stato un certo Michael Schumacher a rendersi protagonista di ciò. La statistica delle pole non poteva che essere aggiornata da un altro tedesco, erede designato del Kaiser: Sebastian Vettel. L’incedere del quattro volte iridato è stato sicuro ma, a detta sua, non perfetto. L’interpretazione ...

Formula 1 - GP Canada - Sebastian Vettel : 'Pole speciale - nel segno di Gilles Villeneuve' : Dopo 17 anni di attesa ci ha pensato Sebastian Vettel a riportare la Ferrari nella prima casella sulla griglia di partenza del GP del Canada: pole e record di pista in 1:10.764 per il pilota tedesco. "...

Gran premio del Canada - Sebastian Vettel conquista la pole : 'Macchina incredibile' : Sebastian Vettel partirà in pole position al Gran premio del Canada di Formula 1 . Il ferrarista precede Valtteri Bottas su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull . Quarto Lewis Hamilton con l'altra ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Oggi la vettura era ok - potevo fare anche meglio di così…” : Sorride, e non poco, Sebastian Vettel dopo la pole position del Gran Premio del Canada conquistata a suon di record (la scuderia di Maranello non partiva davanti a tutti sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve dal lontano 2001). Il tedesco della Ferrari ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1:10.764 e ha realizzato due tempi sensazionali nella Q3. Un risultato davvero incredibile se si pensa alle difficoltà che la SF71H aveva ...

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche. Sebastian Vettel che pole! Valtteri Bottas e Max Verstappen lo inseguono. Hamilton chiude quarto : Signore e signori che Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari guida da maestro nelle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e centra la quarta pole stagionale, interrompendo il digiuno della Rossa su questo tracciato: il Cavallino Rampante non era in p.1 dal 2001. Una prestazione superba per Seb, a pennellare nel secondo e terzo settore e ottenendo il nuovo primato della pista in 1’10″764. ...