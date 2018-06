Se Neymar al Real | Asensio si trasferisce

Tormentone Neymar - vuole il Real : ANSA, - ROMA, 9 GIU - Neymar vuole a tutti i costi andare al Real Madrid. La telenovela sul futuro del brasiliano si arricchisce di nuove puntate. La scorsa settimana - scrive Marca - emissari di ...

Tormentone Neymar - vuole il Real : ANSA, - ROMA, 9 GIU - Neymar vuole a tutti i costi andare al Real Madrid. La telenovela sul futuro del brasiliano si arricchisce di nuove puntate. La scorsa settimana - scrive Marca - emissari di ...

Real Madrid-Neymar - nuovo contatto : è il brasiliano il dopo-Cristiano Ronaldo : Real Madrid-Neymar, la trattativa sta per entrare nel vivo. Sono ore caldissime per quello che riguarda il calciomercato, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo con il portoghese sempre più convinto a lasciare i Blancos e la Spagna, il sostituto è stato già scelto ed è proprio il brasiliano. Stando a quanto racconta Marca, incontro tra il Real Madrid e Neymar lo scorso weekend a Liverpool, le indiscrezioni filtrate ...

Real Madrid-Neymar - nuovo contatto a Liverpool : Un pallino fisso. Il Real Madrid vive questi giorni d'inizio estate con il pallino di Neymar. E il quotidiano spagnolo Marca, sempre molto dentro alle questioni madridiste, racconta di un nuovo ...

Marcelo : “per Neymar porte aperte eCR7 non è proprietario del Real” : L’affaire Cristiano Ronaldo tiene banco anche nel ritiro del Brasile, in conferenza stampa Marcelo, attuale compagno di squadra di CR7 al Real Madrid parla delle voci secondo cui il portoghese, in attesa di chiarire il suo futuro o meno coi ‘blancos’, avrebbe messo il ‘veto’ sull’approdo a Madrid di Neymar: “Cristiano non è il proprietario del Real. Se il presidente vorrà prendere qualcuno, lo farà. Non ...

Calciomercato - il Real Madrid prepara il dopo Cristiano Ronaldo : uno o... due Neymar. Il piano : Con la possibile partenza di Cristiano Ronaldo , il numero uno del club campione del mondo è a caccia di un sostituto all'altezza che non faccia storcere il naso al pubblico del Bernabeu . Il numero ...

Real Madrid - Marcelo a gamba tesa su Cristiano Ronaldo : “non è mica il proprietario del club… venga Neymar!” : Real Madrid alle prese con la caldissima situazione legata a Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese potrebbe lasciare il club in estate In casa Real Madrid c’è un po’ di aria tesa. Cristiano Ronaldo ha rivelato di voler lasciare il club dopo anni di successi, Bale ha diverse remore in merito alla permanenza e Zidane ha già lasciato la squadra. Ieri però è intervenuto in conferenza stampa Marcelo, il quale ha parlato anche ...

Marcelo "vota" Neymar : "Ronaldo non è il proprietario del Real..." : Marcelo si sbilancia. In casa Real, nonostante la Champions freschissima, è tempo di rivoluzioni in campo e nello staff tecnico. Si è dimesso Zinedine Zidane, Gareth Bale ha fatto capire di non essere ...

"Neymar? Il Real non è di CR7" : 'Non è Cristiano il proprietario del Real Madrid, se il presidente vuole prendere qualcuno, lo farà' . Marcelo 'chiama' Neymar a costo di scaricare Ronaldo sebbene metta in chiaro che i due possano ...

Marcelo chiama Neymar : 'Le porte del Real Madrid sono sempre aperte per te' : Al momento, Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte del mondo, a mio avviso. E Neymar ha davanti a sé una carriera brillante, penso che possa diventare come lui ben presto" ha concluso Marcelo. ...

Real Madrid - Marcelo apre le porte a Neymar : 'Non comanda Ronaldo' : TORINO - ' Non è Cristiano il proprietario del Real Madrid , se il presidente vuole prendere qualcuno, lo farà '. Marcelo 'chiama' Neymar a costo di scaricare Ronaldo sebbene metta in chiaro che i due ...

Dal ko con la Roma al futuro di Neymar - a tutto Leo Messi : “se andasse al Real - sarebbe un colpo durissimo” : Leo Messi ha parlato degli obiettivi dell’Argentina in Russia, soffermandosi anche sul ko subito con la Roma in Champions e su un eventuale ritorno di Neymar Pochi giorni e Leo Messi andrà a caccia di uno dei pochi trofei che mancano alla sua scintillante bacheca, quella Coppa del Mondo che lo renderebbe il più grande tra i più grandi. In attesa di imbarcarsi per la Russia, il talento argentino ha concesso al Mundo Deportivo una lunga ...

Brasile - Neymar ritorna col botto : gol alla Croazia. E Modric lo chiama al Real : La stella del Brasile in campo 99 giorni dopo l'infortunio: subito doppio controllo e destro micidiale. Poi, ad amichevole conclusa...

Neymar torna e segna - Modric lo chiama al Real Madrid : 'Ti aspettiamo' : Nel post gara, l'ex Tottenham ha riservato parole di stima nei confronti del brasiliano: "È bello vederlo di nuovo in campo, è uno dei migliori giocatori del mondo - ha detto Modric - Penso che nel ...