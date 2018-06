Se l' avversario dell' Occidente abita alla Casa Bianca

Se l'avversario dell'Occidente siede alla Casa Bianca : L'Occidente ha un grande avversario. Non è Vladimir Putin che occupa con abilità gli spazi immensi liberati dalla geopolitica di oggi: la sua Russia ha la forza militare ma non il...

Buffon - la Roma omaggia il portiere della Juventus : 'Un onore affrontarti come avversario' : 'In questi 17 anni di Juventus abbiamo avuto l'onore di affrontarti come avversario. Goditi l'ultima partita in Serie A e in bocca al lupo per il prossimo capitolo della tua incredibile carriera!'. ...

I 25 anni dal Raphael/ Demonizzare l'avversario è la morte della politica : Ci sono eventi che, quando accadono, sembrano marginali ma poi nel corso del tempo assumono rilievo fino a diventare periodizzanti: segnano un prima e un poi, dopo il quale nulla sarà più lo stesso. ...

Sorteggio Champions League - l’avversario della Roma : Salah il top player ma difficoltà in difesa : Sorteggio Champions League, l’avversario della Roma – Si è svolto il Sorteggio valido per le semifinali di Champions League, la Roma ha pescato il Liverpool, una sfida affascinante per i giallorossi con la possibilità di conquistare il pass per la finale. I giallorossi stanno disputando una competizione incredibile, il passaggio del turno contro il Barcellona rappresenta il punto più alto ma ci sono tutte le carte in regole per ...

Sorteggio Champions - sarà il Liverpool l'avversario della Roma in semifinale : NYON , SVIZZERA, - Tra la finale di Kiev e la Roma ci sarà il Liverpool dell'ex Mohamed Salah. È la squadra inglese di Jurgen Klopp l'avversario dei giallorossi in semifinale dopo l'impresa con il ...

Sorteggio Champions - la Roma aspetta di conoscere l'avversario della semifinale : NYON - Real Madrid, Bayern Monaco o Liverpool. La Roma, dopo l'impresa con il Barcellona , conoscerà alle 13 l'avversario della semifinale di Champions League. Dopo il tonfo della Lazio, caduta ieri ...

Real Madrid avversario della Roma in semifinale?/ Sorteggio - i giallorossi vendicheranno la Juventus? : Real Madrid avversario della Roma? Sorteggio, punti forti e deboli degli spagnoli in semifinale. Gli iberici sono gli avversari più temibili per i giallorossi, i campioni d’Europa in carica(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 07:39:00 GMT)