SCUOLA 6 punti contro l' omologazione che fa male ai docenti

SCUOLA - arrivano i tagli da spending review : il Miur dovrà risparmiare su 7 punti : arrivano ancora tagli sulla Scuola , questa volta per effetto della spending review . Solo quattro mesi fa, come riferisce Il Sole 24 Ore, c’era stata una prima “sforbiciata” al fondo per valorizzare il merito degli insegnanti. Ma la spending review impone al Miur un tagli o complessivo di 100 mln di euro. Dove il ministero dovrà applicare […] L'articolo Scuola , arrivano i tagli da spending review : il Miur dovrà risparmiare su 7 punti ...

Contratto di Governo - documento finale : i punti sulla SCUOLA : Vi presentiamo in questo articolo il nuovo Contratto di Governo (il documento ufficiale) pubblicato in forma congiunta in queste ore e redatto dalle due compagini che presto formeranno il futuro Governo di questa legislatura. Abbiamo estratto dal documento definitivo le azioni che riguardano in particolare la scuola. Ecco i contenuti salienti che si trovano al […] L'articolo Contratto di Governo, documento finale: i punti sulla scuola ...