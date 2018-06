Scopre un tradimento del marito avvenuto 50 anni fa e chiede il divorzio dopo 70 anni di

huffingtonpost

(Di lunedì 11 giugno 2018) Lui la tradisce, leiil. Una storia come tante, se non fosse stato che ilrisale al 1966 e Francesca, 92, vuole divorziare dalAngelo, 96, oggi,settantadi matrimonio. A raccontare la storia è la Gazzetta di Modena, che spiega che la signora Francesca, mentre scavava tra i ricordi nella casa di famiglia in provincia di Caserta, ha trovato una lettera in cui, il, allora 42enne, scriveva una lettera a una fanciulla.È un caso unico, quello raccontato dall'associazione "Avvocati di strada" che conta 700 iscritti in Italia. Proprio per l'anomalia, la coppia non ha speso nulla: in base ai criteri dell'associazione dei legali che assistono chi ha difficoltà economiche, i due sono stati "premiati" per la lunghezza delle loro nozze e non dovranno pagare. La storia di Angelo e Francesca nasce all'indomani della ...