Scoperta l' arma segreta del gene che protegge dai tumori

Calvizie - farmaco contro l’osteoporosi frena la caduta dei capelli/ La Scoperta casuale di alcuni ricercatori : Calvizie, farmaco contro l’osteoporosi frena la caduta dei capelli: la scoperta casuale di alcuni ricercatori della Manchester University avvenuta nelle scorse settimane(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:18:00 GMT)

Da Dumenza un viaggio alla Scoperta della città di Parma : Da oltre 20 anni la famiglia Lanfranchi si dedica alla produzione del "Crudo di Parma", prodotto unico nel suo genere che è riconosciuto in tutto il mondo. 'Nella nostra zona spiega uno degli ...

“Presto - stanno violentando una donna”. La chiamata choc del vicino di casa - allarmato dalle urla disumane che provengono dall’appartamento a fianco. L’arrivo della polizia e la Scoperta choc : la realtà non poteva essere più diversa (e sorprendente) : Provate per un attimo a immaginarvi la scena. I vicini di casa iniziano a sentire, in diversi orari del giorno, dei rumori strani provenire dalla casa accanto. All’inizio sembrano soltanto urla di chi, magari, sta affrontando una brutta lite tra le mura domestiche. Poi però, col passare del tempo, si rendono conto che il suono somiglia piuttosto a quello di una donna che grida, alle volte anche in maniera prolungata. Segnali che li ...

Parma. Scoperta rete di spaccio straniera : La Polizia ha arrestato a Parma 5 cittadini stranieri. Gli indagati rispondono dell’accusa di spaccio di stupefacenti. Le indagini sono state

Parma. Scoperta frode in ammortizzatori sociali : Parma. Scoperta frode in ammortizzatori sociali – Sgominata dalla Guardia di Finanza di Parma un’organizzazione criminale, dedita alla frode fiscale ed alla truffa ai danni dello Stato, che operava tramite l’illecito utilizzo di ammortizzatori sociali. Nelle prime ore del mattino, oltre 100 Finanzieri hanno eseguito – nella provincia di Parma ed in altre località nazionali – 7 ordinanze di custodia cautelare, ...