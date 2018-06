Scomparsi Messico | legale | individuati responsabili

Scomparsi Messico - verità vicina : ANSA, - NAPOLI, 11 GIU - "Dai fascicoli delle indagini condotte dalla Procura messicana sulla scomparsa dei tre italiani in Messico, emergono fatti chiari e trasparenti: i responsabili ora hanno dei ...

Tre italiani Scomparsi in Messico - legale : "Individuati i responsabili" : C'è un governo e la politica ora non ha più scuse. Tutti gli attori di questa vicenda hanno nomi e cognomi e, quindi, è il momento di assumersi tutti le proprie responsabilità. Arriviamo tutti per ...

Napoletani Scomparsi in Messico : l'avvocato : 'Individuati i responsabili' : 'Dai fascicoli delle indagini condotte dalla Procura messicana sulla scomparsa dei tre italiani in Messico, emergono fatti chiari e trasparenti: i responsabili ora hanno dei nomi e dei cognomi e anche ...

Scomparsi in Messico - familiari incontreranno Fico. : Alcuni parenti di Raffaele e Antonio Russo, e di Vincenzo Cimmino, hanno esposto uno striscione con la scritta 'La politica dimentica i suoi figli ma non la poltrona', per sensibilizzare, di nuovo, l'...

Napoletani Scomparsi in Messico - il legale : 'Chiesto incontro a Fico' : I familiari dei tre Napoletani scomparsi in Messico chiedono un incontro con il presidente della Camera Roberto Fico: a renderlo noto è l'avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie Russo e ...

Napoletani Scomparsi in Messico - ora indaga l'Antimafia : Hanno arricchito di particolari degni di nota un'inchiesta che sta decollando da Napoli verso il centro America, Messico per la precisione. Oltre due ore nelle stanze di due pm, tanto è durata l'...

MESSICO - UCCISI E SCIOLTI NELL'ACIDO TRE STUDENTI Scomparsi/ Un paese in ginocchio per la violenza : MESSICO, UCCISI e SCIOLTI nell’acido tre STUDENTI SCOMPARSI: torturati, interrogati e poi ammazzati per vendetta. Tre ragazzi fra i 20 e i 25 anni sono stati UCCISI e SCIOLTI in dei barili(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:11:00 GMT)

Messico - uccisi e sciolti nell’acido tre studenti Scomparsi/ Torturati - interrogati e ammazzati per vendetta : Messico, uccisi e sciolti nell’acido tre studenti scomparsi: Torturati, interrogati e poi ammazzati per vendetta. Tre ragazzi fra i 20 e i 25 anni sono stati uccisi e sciolti in dei barili(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Messico - uccisi i tre studenti Scomparsi : “Torturati e sciolti nell’acido solforico dai narcos di Jalisco. È stata una vendetta” : Torturati, uccisi e sciolti nell’acido. Sono stati ammazzati così i tre giovani studenti di cinema dell’Audiovisual Media University rapiti il 19 marzo scorso nei pressi della città di Guadalajara, nello Stato messicano di Jalisco. Lo hanno riferito le autorità del posto, aggiungendo che due sospetti sono stati arrestati e sono stati emessi mandati d’arresto per altri sei malviventi. Secondo gli investigatori, gli assassini appartengono alla ...

Napoletani Scomparsi in Messico - l'appello del Parlamento europeo : 'Mantenere l'attenzione pubblica' sul caso dei tre italiani scomparsi in Messico. Con questo obiettivo gli eurodeputati del Pd Andrea Cozzolino e Pina Picierno hanno organizzato oggi a Strasburgo una ...

Il giallo dei tre napoletani Scomparsi : 'Prime informazioni dal Messico dopo la taglia da due milioni' : La ricompensa da due milioni di pesos messa a disposizione di chiunque dia informazioni alle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico 'sta già producendo i suoi frutti: sono arrivate prime ...

Il giallo dei tre napoletani Scomparsi : «Prime informazioni dal Messico dopo la taglia da due milioni» : La ricompensa da due milioni di pesos messa a disposizione di chiunque dia informazioni alle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico «sta già producendo i suoi frutti: sono...

Napoletani Scomparsi in Messico : la famiglia offre una ricompensa di due milioni di pesos : Le famiglie dei tre Napoletani scomparsi in Messico offrono due milioni di pesos , circa 90mila euro, a chiunque possa fornire informazioni utili su Raffaele e Antonio Russo, e su Vincenzo Cimmino di ...

Napoletani Scomparsi in Messico : la famiglia offre due milioni di pesos : Le famiglie dei tre Napoletani scomparsi in Messico offrono due milioni di pesos , circa 90mila euro, a chiunque possa fornire informazioni utili su Raffaele e Antonio Russo, e su Vincenzo Cimmino di ...