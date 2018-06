Scherma | Europei 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 11 giugno 2018) Da sabato 16 a giovedì 21 giugno si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) glidi. La location del secondo evento più importante dell’anno sarà la Spens Arena, sulle cui pedane si sfideranno i migliori atleti del vecchio continente alla caccia delle medaglie. L’Italia si presenterà a questa rassegna con l’obiettivo di confermarsi ai vertici e bissare la vittoria nel medagliere dello scorso anno. Ildelle gare prevede lo svolgimentodi due competizioni ogni giorno. Da sabato 16 a lunedì 18 si lotterà per i titoli individuali, mentre da martedì 19 a giovedì 21 per quelli a squadre. Al momento non è prevista la copertura tv, me ci sarà la diretta streaming sul sito ufficiale della manifestazione. Sarà possibile seguirle l’evento anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare. Di seguito il...