Scherma | Europei 2018 | il fioretto maschile Daniele Garozzo campione in carica | Alessio

oasport

: RT @Coninews: Ventiquattro azzurri per l'assalto all'Europa! ?? Definita la squadra tricolore che dal 16 al 22 giugno salirà in pedana a No… - Robertoro80 : RT @Coninews: Ventiquattro azzurri per l'assalto all'Europa! ?? Definita la squadra tricolore che dal 16 al 22 giugno salirà in pedana a No… - AriannaAmbrosi0 : RT @Coninews: Ventiquattro azzurri per l'assalto all'Europa! ?? Definita la squadra tricolore che dal 16 al 22 giugno salirà in pedana a No… - Coninews : Ventiquattro azzurri per l'assalto all'Europa! ?? Definita la squadra tricolore che dal 16 al 22 giugno salirà in p… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Questa è la settimana che porterà aglidi, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed oggi tocca al. Questi i quattro azzurri convocati:Foconi, Andrea Cassarà, Giorgio Avola.: è ilin, ma arriva a questidopo una stagione travagliata per via di un problema di salute che lo ha tenuto lontano per alcuni mesi dalle pedane e che ne ha rallentato la preparazione. Nonostante ciò è arrivato un podio a Parigi, sconfitto nella finale tutta italiana daFoconi. Un titolo da difendere a Novi Sad per dimostrare ancora una volta che nei grandi appuntamenti lui c’è sempre.FOCONI: probabilmente il fiorettista azzurro più in forma, sicuramente quello che meglio si è comportato in questa stagione di Coppa del ...