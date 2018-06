Scandalo pedofilia in Cile | Papa accetta dimissioni di tre vescovi

Scandalo pedofilia - Papa Francesco accetta la rinuncia di tre vescovi cileni : Ancora una volta lo Scandalo pedofilia in Cile sul tavolo di Papa Francesco. Il Pontefice ha accettato la rinuncia del vescovo di Osorno Juan Barros Madrid, e di altri due vescovi, quello di Puerto Montt, mons. Cristian Caro Cordero, e quello di Valparaiso, mons. Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar.Durante l'incontro col Papa in Vaticano il mese scorso, tutti i vescovi cileni si erano dimessi in blocco. Il Papa, ha comunicato oggi il bollettino ...

Scandalo pedofilia : Francesco fa dimettere tutti i vescovi del Cile : T rentaquattro vescovi Cileni hanno rassegnato le dimissioni in blocco nelle mani del Papa. È la prima volta nella storia della chiesa che un intero episcopato si autosospende dal proprio incarico. La ...

Scandalo pedofilia in Cile : si dimettono tutti i vescovi - : La decisione del clero sudamericano è arrivata dopo gli scandali sessuali che hanno coinvolto la chiesa del Paese e dopo il vertice straordinario in Vaticano con il Papa. Ora Bergoglio dovrà decidere ...

Scandalo pedofilia nella Chiesa - si dimettono in blocco tutti i vescovi del Cile : E' un giorno storico: non era mai successo che tutti i vescovi di un Paese si dimettessero insieme. In Cile c'è una sollevazione popolare contro il clero. Ha fatto Scandalo soprattutto la nomina da parte di Francesco di un vescovo accusato di aver assistito personalmente a degli abusi senza denunciarli.Continua a leggere

Dimissioni in blocco dei vescovi cileni dopo lo Scandalo pedofilia : "Vogliamo comunicare che tutti noi vescovi presenti a Roma, per iscritto, abbiamo rimesso i nostri incarichi nelle mani del Santo Padre, affinché decida lui liberamente per ciascuno". Lo fanno sapere i vescovi cileni al termine degli incontri avuti con papa Francesco in Vaticano dopo la crisi della Chiesa cilena per lo scandalo pedofilia."Ci mettiamo in cammino - continuano i vescovi cileni -, sapendo che questi giorni di dialogo onesto ...

Pedofilia - Scandalo in Vaticano. Arrestato ex addetto Nunziatura : È stato Arrestato questa mattina, per pedopornografia, su mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale del Vaticano, monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington Segui su affaritaliani.it

Pedofilia - Scandalo in Vaticano. Arrestato ex addetto Nunziatura : È stato Arrestato questa mattina, per pedopornografia, su mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale del Vaticano, monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington Segui su affaritaliani.it