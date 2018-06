' Sarò con te | Napoli usa il sapone' | il vergognoso coro dei baby Juve

Shock Juve Under 15 : “Sarò con te - Napoli usa il sapone” - la vergogna dei baby bianconeri : Sconfitta per il Napoli dei giovanissimi Under 15, impegnato oggi a Cesenatico per le semifinali scudetto, netta vittoria della Juventus con un 3-0 che non lascia repliche ma ben più grave è stato quello che è successo al termine della partita. I bianconeri si sono filmati negli spogliatoi mentre intonano lo sfottò “Sarò con te, Napoli usa il sapone”, un episodio assolutamente vergognoso e da condannare. “In seguito agli ...

Weekend a Pesaro - per scoprire la grande bellezza con Gioacchino Rossini : Chi non ama le Marche? Sono una terra dalla bellezza Infinita in cui c’è tutto: coste splendide, natura, grande storia da scoprire tra borghi e città piene di meraviglie che da sempre ispirano artisti, scrittori, sognatori. Ora, per esempio, è il momento di tornare a Pesaro per tuffarsi come sempre nel suo mare Bandiera Blu (7 chilometri di spiagge sabbiose), e riscoprirla con occhi nuovi con uno dei suoi cittadini più celebri: Gioacchino ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : doppietta Italia nel Nacra 17! Ruggero Tita e Caterina Banti primi - Vittorio Bissaro e Maelle Frascari secondi : È grande Italia nella acque di Marsiglia, dove si stanno disputando le Finali della Coppa del Mondo delle classi olimpiche di Vela. Nel Nacra 17 è doppietta azzurra: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso al primo posto, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari al secondo. Tita e Banti, campioni europei e argento mondiale in carica, sono i protagonisti assoluti di questa classe sin da inizio 2017, quando questa coppia è nata. Poche settimane fa i ...

ORIETTA BERTI/ "Non Sarò severa - con la dolcezza si ottiene sempre di più" (Ora o mai più) : ORIETTA BERTI, la cantante ha da poco compiuto settantacinque anni ma la voce è rimasta sempre la stessa. Il pubblico l'adora e ora si lancia in questa nuova avventura. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Info e orari delle audizioni di X Factor a Pesaro con Asia Argento a rischio per lutto : ?Le audizioni di X Factor a Pesaro per la dodicesima edizione del programma TV di Sky Uno sono in programma dal 9 all’11 giugno. Al via domani, sabato 9 giugno, la nuova tranche di audizioni di X Factor nella città di Pesaro, alla Adriatic Arena. La nuova fase di audizioni prevede la giuria al completo ma Asia Argento potrebbe non essere presente a causa di un lutto. Stamattina è giunta infatti la notizia della morte di Anthony Bourdain, ...

IL CORSARO DELLA GIAMAICA/ Su Rete 4 il film con Robert Shaw (oggi - 6 giugno 2018) : Il CORSARO DELLA GIAMAICA, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 6 giugno 2018. Nel cast: James Earl Jones e Peter Boyle, alla regia James Goldstone. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 04:46:00 GMT)

"Populisti? Ascoltiamo la gente". Conte in Senato ottiene la fiducia : "Sarò il garante del contratto" : "Cambiamento". È questa la patola che riecheggia, in continuazione, tra i banchi del Senato. Giuseppe Conte si presenta al Senato rivolgendo, prima di tutto, un saluto a Sergio Mattarella, "che rappresenta l'unità nazionale", e chiedendo poi la fiducia sia alla squadra, che lui presiede, sia a "un progetto per il cambiamento dell'Italia che è stato formalizzato in un contratto, composto dai programmi" votati dagli italiani. Di questo ...

Napoli - De Laurentiis : 'Non Sarò vendicativo con Sarri - anche se mi ha ferito' : Da Sarri ad Ancelotti, dal mercato in entrata a quello in uscita: è un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello che, intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, ha toccato tutti i temi d'attualità. A partire dalla separazione con il precedente allenatore del Napoli: "Sono sempre stato educato con lui, ma se a un certo punto quando mancano ancora due ...

Parmitano : "Sulla Iss Sarò comandante con mente aperta e umiltà" : E' il primo italiano , e il secondo europeo, ad essere nominato comandante della Stazione Spaziale Internazionale Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea che, intervistato dall'...

Fiorello imita Giuseppe Conte : "Sarò il maestro di burraco degli italiani" : Il professor Giuseppe Conte è già finito nel mirino di Fiorello. Il conduttore ha imitato il premier incaricato nel suo programma radiofonico 'Il Rosario della sera'. In un'intervista il 'finto Conte' ...

Modica - l'ultimo saluto ai coniugi Saro e Olga : Celebrati stamattina nella chiesa di Sant'Elena a Modica i funerali di Rosario Gennuso e Olga Diduk, investiti e uccisi da un'auto martedì sera.