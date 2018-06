Sarà la Spagna ad accogliere i migranti che Salvini non vuole

Spagna - Gallego-Díaz Sarà la prima donna a dirigere El Pais : il quotidiano ritorna a sinistra dopo la caduta del governo Rajoy : sarà la prima donna a dirigere El Pais, il quotidiano che vende più copie in Spagna e che dopo la caduta del governo guidato da Mariano Rajoy ha deciso di tornare su posizioni più vicine alle sinistra nazionale. Per imprimere questa svolta al giornale è stata scelta Soledad Gallego-Díaz, una delle giornaliste più apprezzate nel Paese, con una lunga carriera nella stampa spagnola e nello stesso quotidiano, di cui era già ...

Spagna - Lopetegui firma il rinnovo : Sarà ct fino al 2020 : Il giorno dopo aver diramato la lista dei 23 convocati della Spagna per i Mondiali di Russia 2018, il ct Julen Lopetegui incassa il rinnovo del contratto alla guida delle 'furie rossè fino al 2020. '...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : Sarà sfida tra Italia e Spagna per la vittoria : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti . Si parte dal warm-up alle ore 8.40. La gara è ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : Sarà sfida tra Italia e Spagna per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato di Le Mans si preannuncia un altro confronto appassionante tra Spagna e Italia. Jorge Martin ha ottenuto la 12esima pole in carriera ed ha dato dimostrazione di essere assai in palla sulla sua Honda. Attenzione però a sottovalutare Enea Bastianini, molto consistente nel corso dei turni di prove libere, autore del terzo tempo nelle ...

F1 - GP Spagna 2018 : novità - cambia l'orario! Da quest'anno la gara non Sarà più alle 14.00. Il nuovo palinsesto : DOMENICA 13 MAGGIO: 15.10 GP Spagna 2018 gara GP Spagna 2018: COME VEDERE LA gara IN DIRETTA TV E STREAMING Il GP di Spagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta ...

F1 - GP Spagna 2018 : novità - cambia l’orario! Da quest’anno la gara non Sarà più alle 14.00. Il nuovo palinsesto : Oggi domenica 13 maggio si corre il GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Si tratta di un appuntamento tradizionale, un punto di riferimento per tutti gli appassionati del Circus, la prima gara in Europa dove si delineano i valori tra le varie scuderie e che spesso risulta determinante per il prosieguo dell’intera stagione. Gli amanti della Formula Uno erano soliti sedersi sul divano davanti al televisore pochi istanti prima ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Contento della mia prestazione - domani in gara Sarà tutto da decidere..” : Sebastian Vettel si ferma in terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno, staccato di appena 132 millesimi dallo strepitoso tempo di Lewis Hamilton che spezza il suo filotto di tre pole position consecutive. La sessione del Montmelò ha regalato molte sorprese, con il tedesco della Ferrari che si è qualificato con le gomme Soft nel Q2, facendo segnare un tempo eccellente, mentre nel Q3 ha faticato nel primo ...

F1 Spagna - Vettel : «Sarà una gara interessante» : BARCELLONA - Sebastian Vettel è deluso ma carico in vista della gara di domani. Il pilota tedesco ha fatto registrare il terzo tempo nelle qualifiche: 'Ero contento del mio giro anche se il primo test ...

FORMULA 1 DIRETTA GP SPAGNA 2018/ F1 streaming video SKY e TV8 qualifiche : quale Sarà la gomma vincente? : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp SPAGNA 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi 12 maggio). Se nelle ultime tre qualifiche la Ferrari aveva avuto la meglio conquistando la pole position con Sebastian Vettel e monopolizzando in due occasioni la prima fila grazie a Kimi Raikkonen, qui a Barcellona la Mercedes ha tutte le carte in regola per tornare a dettare legge sul giro ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Giornata altalenante - ma domani miglioreremo. Sarà importante ottenere la pole position” : Sebastian Vettel ha chiuso il venerdì del GP di Spagna con il quinto tempo della seconda sessione di prove libere. Il tedesco è comunque fiducioso in vista del prosieguo del weekend, specie considerando le novità portate in pista dalla Ferrari. “Tutto quello che abbiamo messo sulla macchina è sembrato funzionare“, le parole di Seb ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Solo le gomme mi sono sembrate diverse, non so se meglio ...

F1 - GP Spagna 2018 : a Barcellona Sarà ancora Ferrari-Mercedes - o la Red Bull saprà alzare la testa? : Dopo le emozioni di Baku, la Formula Uno attraversa tutta l’Europa in direzione occidentale e sbarca a Barcellona per la 48esima edizione del Gran Premio di Spagna. Siamo giunti al quinto appuntamento di una stagione che ci sta regalando sorprese e colpi di scena a ripetizione ma che, con la gara del Montmelò taglierà il primo quarto della sua annata. Un primo bilancio parziale, quindi, si potrà assolutamente sviluppare, tenendo conto che ...

Valentino Rossi - GP Spagna 2018 : “Sarà una gara dura. Zarco non in Yamaha per causa mia? Pura fantasia” : Decimo tempo al termine delle qualifiche del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP), Valentino Rossi non può essere certo contento del passo messo in evidenza dalla Yamaha a Jerez de la Frontera, sia sul giro secco che soprattutto guardando alla gara di domani, in prospettiva molto difficile per il campione di Tavullia. “Purtroppo è stata una giornata un po’ simile a ieri. Abbiamo cercato di modificare il ...

Valentino Rossi - GP Spagna 2018 : “Sarà weekend importante. Dobbiamo essere più veloci e costanti” : Settimo in graduatoria generale e reduce dal quarto posto di Austin (Stati Uniti), nel terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP, Valentino Rossi si augura di avere sensazioni positive a Jerez (Spagna), primo weekend dell’annata, su una pista che gli ha spesso riservato grandi soddisfazioni. Un tracciato che ama Valentino ma bisognerà vedere se la sua Yamaha sarà prestazionale o meno: “Sarà un weekend importante. Dobbiamo cercare di ...

Johann Zarco - GP Spagna 2018 : “KTM Sarà una bella sfida per me. Sono felice” : Invitato speciale alla conferenza stampa di apertura del GP di Spagna, Johann Zarco ha commentato la notizia del giorno, ovvero il suo passaggio in KTM per le stagioni 2019 e 2020. “Sono felice che sia stato annunciato in questo weekend. È una grande sfida per me essere con un costruttore. Sarò un pilota europeo in un team europeo, questo vuol dire che se riuscirò a sviluppare la moto avrò un futuro fantastico. Avevo possibilità di scelta ...