SARA ERRANI SQUALIFICATA Doping | 10 mesi di stop La tennista si sfoga | nauseata | non

SARA ERRANI tuona : “Una squalifica vergognosa - non so se rigiocherò a tennis. Questa è un’ingiustizia” : Sara Errani è intervenuta in merito alla squalifica di dieci mesi inflittale dal TAS di Losanna dopo l’appello chiesto da Nado Italia. Il Tribunale dello Sport ha quintuplicato la condanna iniziale per una positività al doping riscontrata lo scorso anno e per cui aveva già scontato due mesi ma la tennista emiliana non ha accettato il verdetto (che è inappellabile) e ha scritto un post di disappunto su Twitter. Una lunga lettera in cui ...

SARA ERRANI tuona dopo la squalifica per doping - lettera fiume : “sono nauseata” : Sara Errani ha tuonato attraverso i social dopo la notizia della squalifica per altri 8 mesi a causa del caso di doping che l’ha vista protagonista Sara Errani ha parlato attraverso i suoi account social, rispondendo a seguito della squalifica per doping comminatagli dopo il ricorso della Nado Italia. 8 mesi lontano dal campo, sino all’8 febbraio. Una sentenza che a detta di Sara Errani ed anche del presidente della Fit ...

La squalifica per doping a SARA ERRANI è stata estesa da due a dieci mesi : Il Tribunale Arbitrarle dello Sport di Losanna (TAS) ha accolto il ricorso dell’Organizzazione Nazionale Anti doping (NADO) e ha esteso a dieci mesi la squalifica per doping alla tennista italiana Sara Errani. Errani era stata trovata positiva a una sostanza The post La squalifica per doping a Sara Errani è stata estesa da due a dieci mesi appeared first on Il Post.

Tennis - WTA Bol 2018 : SARA ERRANI vola in semifinale! Spazzata via l’iberica Sara Sorribes Tormo : Sara Errani prosegue la sua corsa nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia: la Tennista italiana nei quarti di finale supera la spagnola Sara Sorribes Tormo con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Domani, nel penultimo atto del torneo, sfida alla vincitrice dell’incontro tra l’elvetica Viktorija Golubic e la polacca Magda Linette. Nel primo set l’azzurra domina chiudendo 6-1 in appena 29 minuti di gioco. ...

Tennis - WTA Bol 2018 : SARA ERRANI accede ai quarti di finale - sconfitta in tre set Viktoriya Tomova : Sara Errani soffre ma accede ai quarti di finale del torneo WTA 125K di Bol: sulla terra rossa croata l’azzurra ha sconfitto in tre set la bulgara Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-1 4-6 6-2 in due ore di gioco. Domani la Tennista italiana, numero 4 del tabellone, sfiderà l’iberica Sara Sorribes Tormo. Nel primo set l’azzurra, dopo l’iniziale break subito, ha infilato sei giochi consecutivi, chiudendo 6-1 in 37 ...

Tennis - WTA Bol 2018 : SARA ERRANI batte Naiktha Bains e va al secondo turno : Sara Errani prosegue nella sua risalita nel ranking: questa settimana deve difendere i punti conquistati lo scorso anno nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia. Nella scorsa edizione Sarita raggiunse i quarti di finale, oggi, nel primo turno, elimina l’australiana Naiktha Banks, numero 345 al mondo, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e quindici minuti di gioco. Agli ottavi incontrerà la vincente della sfide tra la tedesca Mona ...

Roland Garros - SARA ERRANI fuori al primo turno : PARIGI , FRANCIA, - Sara Errani esce di scena al primo turno del Roland Garros , secondo torneo dello Slam della stagione al via sulla terra rossa di Parigi. La 31enne tennista romagnola, numero 74 ...