Sanlorenzo tra i promotori della Blue Growth a SeaFuture 2018

sportfair

: Matematica a merenda: bambini al Sanlorenzo Mercato tra origami e 'Aperibimbi' - MondoPalermo : Matematica a merenda: bambini al Sanlorenzo Mercato tra origami e 'Aperibimbi' - Balarm_ : L’antica tradizione e la cultura millenaria del tonno protagonisti di un intero weekend al Sanlorenzo Mercato di Pa… - GiulianoToffol : RT @risorgimarche: Si prosegue venerdì 6 luglio con #SIMONECRISTICCHI e #GNUQUARTET a #LaRoccaccia / #SanLorenzo tra #SanSeverinoMarche e #… -

(Di lunedì 11 giugno 2018)partecipa in qualità di sponsor alla kermesse annuale dedicata allaEconomy,, dal 19 al 23 Giugno, presso la Base Navale, La Spezia La Spezia, 06 giugno, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, parteciperà in qualità di gold sponsor alla sesta edizione di, importante manifestazione dedicata allaEconomy, organizzata da IBG (Italian, società formata da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Consorzio Tecnomar Liguria e EIEAD) assieme ad AIAD, Regione Liguria,Hub (Azienda Speciale delle Camera di Commercio delle Riviere di Liguria) ed in collaborazione con Marina Militare, che si terrà presso la Base Navale di La Spezia dal 19 al 23 Giugno. Il programma prevede la partecipazione di oltre 50 delegazioni provenienti da tutto il mondo e un fitto calendario di ...