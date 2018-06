Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Burgundy Red e Sunrise Gold in un primo hands-on

I cinque punti di forza per Bixby Vision su Samsung Galaxy S9 e S8 : focus dalla Corea : Stiamo vivendo un periodo in cui si parla molto di Bixby, complice anche alcune notizie condivise su queste pagine nei giorni scorsi per gli utenti che dispongono in primis di un Samsung Galaxy S9 o di un S8. Nel frattempo il produttore asiatico ha voluto rilasciare interessanti approfondimenti per quanto riguarda Bixby Vision, mettendo in evidenza quelli che vengono ritenuti i reali punti di forza di un progetto che ad oggi crea gioie e dolori ...

Galaxy S9 meglio di iPhone X - le vendite premiano Samsung : I nuovi dati offerti da Counterpoint Research svelano a sorpresa che i Samsung Galaxy S9 sono gli smartphone più venduti in tutto il mondo. Entrambi i top di gamma coreani sono riusciti a superare l'iPhone X raggiungendo una quota di mercato del 2,6% ciascuno, mentre il modello di Apple è sceso al terzo posto con il 2,3%. iPhone 8 ...

Due possibili date per la presentazione del Samsung Galaxy Note 9 : tutto pronto ad agosto : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9 e le principali caratteristiche che renderanno la sua scheda tecnica diversa da quelle degli altri top di gamma. In attesa che tra fine giugno e luglio arrivino ulteriori rumors come quelli che abbiamo preso in esame in queste ore sulle nostre pagine, oggi tocca concentrarsi sulla probabile data in cui si avrà la sua presentazione ufficiale. A quanto pare, ...

Al completo Samsung Galaxy S8 Tre con aggiornamento XXU2CRED - cosa cambia : Entrambi i modelli di Samsung Galaxy S8 Tre del 2017 possono contare da oggi 11 giugno sull'ultimo aggiornamento software disponibile per il device. Sto parlando del pacchetto XXU2CRED che nei giorni scorsi ha fatto la sua comparsa sul modello Plus dell'ex top di gamma e che ora ha visto la luce anche sull'esemplare standard. A parte la sigla dell'update che probabilmente non dirà nulla alla maggior parte dei nostri lettori, di quale ...

Prende fuoco un Samsung Galaxy - macchina distrutta negli USA : il video : Finiscono immischiati ancora una volta in un caso di incendio i Samsung Galaxy: gli esemplari tirati in ballo in quest'ultimo caso sono due, S8 e S4. Finora non è stato possibile risalire a quale modello sia attribuibile la causa del disastro verificatosi qualche giorno fa negli USA, e di cui vi riportiamo anche il video a fine articolo. L'episodio ha avuto luogo in un'auto, che ha preso improvvisamente fuoco a partire da una scintilla ...

Galaxy S9+ supera iPhone X ad aprile : Samsung - Apple e Xiaomi i primi a livello globale : Per CounterPoint il Galaxy S9 Plus è lo smartphone più venduto a livello globale ad aprile 2018, secondo posto per il Galaxy S9 e solo terzo iPhone X. Tra i primi dieci smartphone più venduti solo modelli Samsung, Apple e Xiaomi che si conferma l’astro nascente della telefonia mobile a livello mondiale. Ogni società di analisi dice la sua sul numero di smartphone venduti, dopo aver decretato il flop di Galaxy s9 e iPhone X, ...

Ecco perchè il Samsung Galaxy Note 9 probabilmente avrà una doppia fotocamera posteriore orizzontale : Pare che per il Samsung Galaxy Note 9 il produttore coreano abbia deciso di puntare su una batteria con una capienza ricompresa tra 3.850 mAh e 4.000 mAh L'articolo Ecco perchè il Samsung Galaxy Note 9 probabilmente avrà una doppia fotocamera posteriore orizzontale proviene da TuttoAndroid.

Un passo indietro sul Samsung Galaxy Note 9 per il design? Forse si ma batteria al top : Il Samsung Galaxy Note 9 non è pronto a fare la differenza per il suo design, soprattutto quello della cover posteriore? Anzi, rispetto al collega Galaxy S9 sarebbe anche pronto a fare un passo indietro, mantenendo una configurazione "obsoleta" della fotocamera principale sul retro? Come ci racconta anche PhoneArena, ecco che l'orientamento verticale delle due fotocamere posteriori del Samsung Galaxy S9 dovrebbero lasciare il posto al ritorno ...

Proteste del pubblico Samsung Galaxy : l’utilissima app Game Tuner resa inutile a giugno : Ci sono diverse novità che possiamo prendere in considerazione in modo generico per i Samsung Galaxy in questo periodo. Dopo aver analizzato più da vicino alcune dritte sul versante sicurezza pochi giorni fa, oggi 11 giugno dobbiamo soffermarci sull'aggiornamento di un'applicazione che probabilmente non alimenterà l'entusiasmo del pubblico. Mi riferisco a Game Tuner, servizio messo a disposizione in modo esclusivo per il pubblico legato al ...

Samsung Galaxy Note 9 rumors : data uscita in Italia - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9 rumors. uscita in Italia, prezzo e caratteristiche Samsung Galaxy Note 9 rumors: data uscita in Italia, prezzo e caratteristiche L'azienda sudcoreana si prepara al lancio del ...

Aggiornamento XXU2CRED sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia : pro e contro : È toccato al Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia ricevere l'Aggiornamento di maggio, con la serie firmware G955FXXU2CRED, quella che introduce il nuovo bootloader, che non permette il downgrade a precedenti versioni software. La build ha già colpito gli esemplari no brand ed i marchiati Vodafone, apportando le correzioni previste dalla patch di sicurezza di maggio (in attesa di ricevere quella di giugno, i cui dettagli sono stati già ...