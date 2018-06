Sampdoria | in arrivo il colpo in difesa per una coppia di centrali “esilarante”

Sampdoria scatenata : dopo Colley - in arrivo il secondo colpo e la rivoluzione tra i pali : Sampdoria alle prese con diverse trattative di calciomercato molto interessanti, a mister Giampaolo sono state date determinate garanzie La Sampdoria è partita con le marce alte in questa sessione di calciomercato estiva. Il club del patron Ferrero, ha chiuso il primo colpo , il difensore Colley che arriverà dal Genk come annunciato già nella giornata di ieri. Ma non è tutto, il Doria potrebbe a breve ufficializzare anche un altro arrivo , vale a ...

Calciomercato Sampdoria - mezza rivoluzione in arrivo : le indicazioni di Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa, si è parlato anche di futuro: “Voglio chiudere il cerchio del campionato e aprire così un dibattito schietto con il club per capire che cosa si vuole fare in futuro e come farlo”. Il tecnico vuole conoscere i progetti della società, Giampaolo pretende passi avanti e non ha tutti i torti: “Per arrivare in Europa ci è mancato ...