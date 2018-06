Salvini vince il primo round Tre condizioni perché non diventi un boomerang

Treviso : neo sindaco - stupendo vincere al primo turno - presto incontro con Salvini : Treviso, 11 giu. (AdnKronos) - "Una grande emozione, eravamo pronti al ballottaggio, ma vincere al primo turno è sua sorpresa stupenda, siamo estremamente soddisfatti". Così il neosindaco di Treviso, Mario Conte, commenta la sua netta vittoria sul candidato di centrosinistra, il sindaco uscente, Gio

Treviso : neo sindaco - stupendo vincere al primo turno - presto incontro con Salvini : Treviso, 11 giu. (AdnKronos) – “Una grande emozione, eravamo pronti al ballottaggio, ma vincere al primo turno è sua sorpresa stupenda, siamo estremamente soddisfatti”. Così il neosindaco di Treviso, Mario Conte, commenta la sua netta vittoria sul candidato di centrosinistra, il sindaco uscente, Giovanni Manildo.E, secondo il neosindaco: “Il segreto della vittoria è stato che la coalizione di centrodestra questa volta si ...

Comunali - Gentiloni 'Morte del Pd Notizia esagerata'. Salvini 'Un successo'. Di Maio 'Davide continua a vincere su Golia' : ... la scelta di governare con la Lega è stata dettata dalla legge elettorale che ci ha costretto a scendere a compromessi con una forza politica su cui non siamo d'accordo su diversi fronti'. < LO ...

Matteo Salvini vince con il centrodestra unito - Luigi Di Maio ko : Gli italiani confermano: il centrodestra unito sbanca alle comunali. La coalizione dei moderati unita vince in molte città, il Pd

Giovanni Toti : «Salvini con il centrodestra vince - ora partito unico senza annessioni» : Presidente Toti, in queste amministrative è tornato il centrodestra classico, e sembra in forma. Contento? 'La nostra coalizione non ha mai abbandonato la scena. Governiamo insieme sei regioni - ...

Giovanni Toti : 'Salvini con il centrodestra vince - ora partito unico senza annessioni' : Presidente Toti, in queste amministrative è tornato il centrodestra classico, e sembra in forma. Contento? 'La nostra coalizione non ha mai abbandonato la scena. Governiamo insieme sei regioni - ...

No - Caro Salvini - non ci convincerai che Orban fa gli interessi dell'Italia : (Questo post è scritto insieme a Nadia Ginetti, Senatrice Pd)No. Non siamo d'accordo con la scelta del Ministro Salvini di non partecipare alla riunione dei ministri degli interni dell'Unione europea in Lussemburgo. Avrebbe potuto essere lì in mattinata e poi partecipare al voto sulla fiducia al governo in Senato. Avrebbe potuto e dovuto contribuire con la forza e il peso dell'Italia, non solo a respingere la riforma del ...

Salvini tenta di convincere gli italiani che la loro sciagura sono immigrati e rom : Dopo mesi di campagna elettorale e 80 giorni di attesa post voto, siamo giunti al punto di saturazione davanti a certi slogan, il cui solo obiettivo, inutile nasconderlo, è quello di anestetizzare la piazza davanti alle sfide che il Paese è chiamato ad affrontare. Appare chiara la difficoltà del nuovo governo a cambiare il registro e la scelta di mantenere intatta la drammatizzazione di un Paese in macerie e la messinscena del consenso da ...

Così la Padania dimenticata da Salvini ora è in corsa per vincere il Mondiale : Alle 15 (ora locale) di domani al Larges Lane di Bracknell, città inglese del Berkshire a un’ora di treno da Londra, la Padania affronta il Panjab per i quarti di finale della terza edizione della ConIFA World Football Cup, il Mondiale alternativo che dal 2014 si disputa ogni due anni. E' quello dov

Mario Balotelli capitano? La missione è convincere tutti (anche Salvini) : Mario Balotelli divide. Nonostante cerchi sempre più spesso di unire, il bomber della nazionale, ogni volta che apre bocca, finisce per creare due fazioni: chi lo supporta e chi invece lo critica. Sarà che non ha peli sulla lingua e difficilmente dice qualcosa di banale: «Il razzismo è complicato, l’ho vissuto quando ero piccolo», ha dichiarato SuperMario in vista della sfida amichevole con l’Olanda, stuzzicato indirettamente sul nuovo governo. ...

Bannon : "Sono stato io a convincere Salvini all'alleanza col M5S" : Oggi Bannon torna a parlare dell'Italia e della svolta politica che c'è stata nel nostro Paese, con il governo giallo-verde frutto dell'accordo fino a poco tempo fa impensabile tra il Movimento 5 ...

Steve Bannon : "Ho parlato per ore con Salvini per convincerlo ad allearsi con i 5 Stelle" : "Siete i primi a poter davvero rompere il paradigma sinistra-destra. Potete mostrare che il populismo è il nuovo principio organizzatore". Con queste parole l'ideologo del sovranismo americano, Stephen K. Bannon, si è rivolto a Matteo Salvini, qualche giorno dopo le elezioni, per convincerlo ad allearsi con i 5 Stelle. A rivelarlo è stato lo stesso Bannon in un'intervista al New York Times.Bannon ha raccontato di aver ...

L'idea Di Maio - un altro ministero per Savona - non convince Salvini. Primi mal di pancia nel Movimento : Il leader leghista prima rifiuta, poi riapre il dialogo , 'Porta mai chiusa', sul possibile spostamento dell'economista in un altro ministero, nome al centro della rottura con il Colle. Non si esclude ...

Il Colle e il M5s triangolano per convincere Salvini a non tornare a votare : Roma. Alla fine il colpo di scena della giornata di mercoledì – seppur in netto ritardo – lo ha fatto Luigi Di Maio, che ha chiesto il ritiro di Paolo Savona dalla corsa per il ministero dell’Economia, proponendolo per un altro incarico. Tutto, insomma, pur di formare un esecutivo politico. Tutto pu