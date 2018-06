huffingtonpost

: Salvini respinge un'altra nave. No alla Sea Watch 3, 'l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire' - HuffPostItalia : Salvini respinge un'altra nave. No alla Sea Watch 3, 'l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire' - direzioneprc : La propaganda di Salvini e Toninelli fa schifo. Ora faremo la guerra a #Malta? Il concorso è tra chi respinge megli… - SkyTG24 : #UltimOra Il governo di #Malta respinge le accuse di #Salvini: non è vero che neghiamo assistenza ai migranti'… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) NoAquarius, NoSea3. Matteochiude i porti alle Ong e dopo ladi Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranèe blocca anche ladella Ong tedesca al largo delle coste libiche: "L'hadiil capo e ubbidire" afferma il vice premier e ministro dell'Interno. "Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna, Gibilterra e Gran Bretagna, ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, c'è la Francia chefrontiera, c'è la Spagna che difende i suoi confini con le armi, insomma tutta l'Europa che si fa gli affari suoi.Da oggi - scrive su Facebook- anche l'comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell'immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in