Salvini può davvero chiudere i porti ai migranti?

Salvini e i migranti 'Salvare vite è un dovere - l Italia però non può essere un campo profughi' : ROMA - 'Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiportiO'. Così ...

Migranti - pugno duro di Salvini : "La nave Aquarius non può sbarcare in Italia"| La replica di Malta : "Non spetta a noi" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

Migranti - Salvini : “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong : “C’è disegno per fare taxi verso l’Italia” : “Il buon Dio ha messo Malta più vicina della Sicilia e non può sempre rispondere di no a qualsiasi richiesta di intervento” per l’attracco di navi che salvano Migranti nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa in prefettura, a Como, dove ha incontrato due autisti di autobus che hanno subito un’aggressione per la quale sono stati arrestati quattro cittadini stranieri. “Non ...

Migranti - nave Sea Watch con 232 persone a bordo può attraccare in Italia : primo sbarco autorizzato dell’era Salvini : La nave Sea Watch, appartenente alla ong tedesca e con a bordo 232 Migranti, ha ricevuto l’ok da parte del Viminale di attraccare a Reggio Calabria. E’ il primo sbarco autorizzato di Migranti in Italia da quando Matteo Salvini è a capo del ministero dell’Interno. La data fissata è per domani, sabato, intorno alle 8 del mattino: a quel punto terminerà l’odissea dell’imbarcazione che per oltre 80 ore ha vagato per i mari del Sar, dando ...