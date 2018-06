SALVINI PREMIER DI FATTO

Migranti - SALVINI vs Malta su Aquarius/ Premier Conte contro Europa : "Emergenza immigrazione - siamo soli!" : Migranti, Salvini sfida Malta:"No alla nave Aquarius". Chiusi i porti italiani mentre una nave con 629 Migranti è in viaggio nel Mediterraneo. Ministro scrive a La Valletta che replica(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:13:00 GMT)

Governo M5s-Lega ultime notizie/ Premier Conte al G7 in Canada - SALVINI detta la linea sui dazi : Governo M5s-Lega ultime notizie: esordio internazionale per il Premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:41:00 GMT)

Premier assente in Cdm - presiede SALVINI : Il Premier Giuseppe Conte stasera non presiederà il Consiglio dei ministri, causa trasferta in Canada. Al posto del presidente del Consiglio, sarà il vicePremier Matteo Salvini a svolgere il ruolo di ...

SALVINI vicepremier di piazza e di governo : vicepremier di piazza e di governo . La seconda giornata che vede il governo gialloverde alla Camera per il bis di fiducia, dopo quella incassata al Senato martedì sera, conferma la vocazione '...

SALVINI : "Con il premier ungherese Orban cambieremo le regole Ue" : Mentre il ministro dell'Interno è pronto a lavorare insieme all'Ungheria, la Merkel propone "investimenti per i Paesi dell'Unione da rafforzare"

La rabbia di Tunisi per le accuse di SALVINI e il nuovo premier della Giordania. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Il re di Giordania ha nominato un nuovo premier. Omar al Razzaz, ex ministro dell'Istruzione, ha ricevuto da Abdallah II l'incarico di formare un nuovo governo dopo che il suo predecessore ...

Il vicepremier Matteo SALVINI a Pozzallo attacca l'Unione Europea : 'Non assisteremo agli sbarchi. Servono centri per espellere'. VIDEO : ... dice, non è politica, ma di governo: *«L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del ...

SALVINI oggi a Pozzallo - Sicilia - . Contatti del Premier Conte con leader europei : Teleborsa, - Cresce la tensione sociale nel Mezzogiorno , in attesa dell' uscita di oggi , domenica 3 giugno, del neoeletto Ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo in Sicilia . L'appuntamento ...

2 giugno - l esordio di Conte da premier 'E la festa di noi tutti'. SALVINI 'Lavorerò per gli accordi di rimpatrio dei migranti' : ROMA. È l'esordio dell'Italia politica nata dal voto del 4 marzo, questa giornata della festa della Repubblica. Si apre con il messaggio del neopremier: 'È la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti', dice Giuseppe Conte ...

Al via il governo M5S-Lega. SALVINI e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : A riaprire i giochi è stata mercoledì sera la disponibilità data da Di Maio al Quirinale a spostare Savona dall'Economia a un altro ministero . Salvini si prende una notte di riflessione. Poi ...