Salvini | L' Italia ha smesso di chinare il capo

Aquarius - Asgi : “Salvini gioca d’azzardo - se accade qualcosa a un migrante l’Italia rischia. Vicenda rivela debolezza dell’Ue” : “Quanta confusione su questa Vicenda. Malta, per dire, non ha violato alcunché e l’Italia, semmai, si è avventurata in un vicolo cieco da cui solo il provvidenziale intervento della Spagna ci ha tirati fuori. Qualcuno ora potrà cantare vittoria dal punto di vista politico, ma ha giocato d’azzardo perché ci stava portando verso un gravissimo vicolo cieco”. Gianfranco Schiavone è il vice presidente dell’Associazione studi giuridici ...

Aquarius - Segre : 'Italia lasciata sola. La colpa non è di Salvini ma dell'Europa' : âLa Spagna accoglie più dellâItalia? Meno male che qualcuno non dice no. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante...

Migranti : sindaco Palermo - Italia lasciata sola da amici di Salvini : Palermo, 11 giu, (AdnKronos) – “Su una cosa posso essere d’accordo con Matteo Salvini e, cioè, sul fatto che l’Italia è stata lasciata sola in questi anni a svolgere quella funzione che tutta l’Unione Europea avrebbe dovuto svolgere non soltanto per etica, ma anche per adempiere a quanto previsto dai propri documenti costitutivi. Quello che, però, Matteo Salvini omette volutamente di dire è che l’Europa che ha ...

Migranti : sindaco Palermo - Italia lasciata sola da amici di Salvini : Palermo, 11 giu, (AdnKronos) - "Su una cosa posso essere d'accordo con Matteo Salvini e, cioè, sul fatto che l'Italia è stata lasciata sola in questi anni a svolgere quella funzione che tutta l'Unione Europea avrebbe dovuto svolgere non soltanto per etica, ma anche per adempiere a quanto previsto da

Italia e migranti : cambio di rotta - ora Salvini dice no : Tra le onde del Mediterraneo sta navigando ora l’Aquarius, la sola nave di una organizzazione non governativa presente nelle acque, con a bordo 629 profughi, tra i quali figurano 123 ragazzi non ancora maggiorenni, 11 bimbi e 7 donne in dolce attesa. La nave arriverà fra poco vicine alle coste dell’isola di Malta e, se si vedrà chiudere i porti, sarà costretta a rimanere al largo, perché l’Italia non le donerà approdo. Questa la dichiarazione ...

Salvini : "L'Italia ha smesso di chinare il capo. Ong in attesa di altri migranti" : L'Aquarius continua a vagare in attesa di ricevere istruzioni sullo sbarco insieme al suo carico di 629 migranti salvati in mare. Matteo Salvini e Danilo Toninelli - Ministro delle Infrastrutture al quale spetta, eventualmente, il compito di "chiudere i porti" - per il momento non cambiano la loro linea d'azione.Oggi Matteo Salvini è tornato a parlare attraverso Facebook prendendo di mira le Ong: "Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong ...

Berlusconi : "Ecco come rilancio Forza Italia - noi diversi da Salvini e Di Maio" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera tramite la quale annuncia il rilancio di Forza Italia. Nonostante gli 81 anni suonati, il “Cavaliere” non ha alcuna intenzione di mollare, anzi… Nella missiva indirizzata al direttore del quotidiano, spiega chiaramente quali siano i suoi nuovi progetti politici, che si allontanano sempre più da quelli della Lega. L’alleanza di governo tra Salvini e Di Maio ha inevitabilmente ...

Aquarius - cibo per un giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fatela sbarcare ... : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo', ammonisce l'Unhcr, mentre il 'timore' di Msf è che 'ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

Aquarius - cibo per un giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire» : ROMA - La Spagna accoglierà la nave Aquarius. La svolta arriva all'improvviso mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza ella...

Aquarius - cibo per un giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fatela sbarcare subito» : ROMA - La Spagna accoglierà la nave Aquarius. Resta aperto lo scontro Italia-Maltasui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell'ong Sos...

Aquarius - cibo per uh giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fatela sbarcare subito» : ROMA - Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell'ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti continua...

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Aquarius - c'è cibo solo per un giorno. Onu e Ue : 'Fateli sbarcare subito'. Salvini insiste : 'L'Italia non si china' : Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell' ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti continua vagare nel Mediterraneo senza un porto dove approdare ...

Aquarius - c'è cibo solo per un giorno. Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito». Salvini insiste : «L'Italia non si china» : Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma il suo no e il titolare delle Infrastrutture Toninelli chiede alla Ue di...