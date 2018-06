Salvini : “Italia ha smesso di chinare il capo” : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no”. Matteo Salvini, in un post su Facebook, torna a rilanciare l’hashtag #chiudiamoiporti mentre resta ancora senza soluzione , bloccata in mare con a bordo oltre 600 migranti, dopo che ieri il Viminale non ha autorizzato lo sbarco ritenendo che, trovandosi la nave a 43 miglia da Malta, spetti a La Valletta ...

Salvini respinge un'altra nave. No alla Sea Watch 3 - l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire : No alla Aquarius, No alla Sea Watch 3. Matteo Salvini chiude i porti alle Ong e dopo la nave di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranèe blocca anche la nave della Ong tedesca al largo delle coste libiche: "l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire" afferma il vice premier e ministro dell'Interno. "Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna, Gibilterra e Gran Bretagna, ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non ...

Migranti - Salvini a Malta : "Accolga la nave Aquarius - porti italiani chiusi". La replica : "Non è nostra competenza" : Messaggio alle autorità maltesi: "Il porto più sicuro è il vostro". La risposta è negativa: "Il soccorso è stato coordinato da Roma". Il premier Conte:...

Salvini-Di Maio : gli italiani cominciano a “fare le differenze” : Gli equilibri politici sono già cambiati? Nonostante la metà dei voti alle scorse Politiche e la metà dei parlamentari, la Lega di Matteo Salvini sembra aver cominciato a capitalizzare la sua presenza nel governo. Il dato che esce dalle amministrative, seppure parziali, di domenica 10 giugno è chiaro. Avanza il centrodestra trainato dalla Lega, il M5S rallenta ed è ancora crisi Pd. E’ il quadro politico che emerge dalla ...

Italia-Malta - scontro su nave di profughi Salvini nega i porti. Scarseggiano i viveri : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «A Malta si fanno gli affari loro»

Salvini chiude i porti ai barconi. "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no" : La decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani all'attracco della nave di una Ong, la Acquarius, che ospita a bordo 629 migranti, è forse il primo gesto dal forte impatto mediatico della lunga estate che attende il nuovo esecutivo giallo-verde, che la scorsa settimana ha incassato la fiducia del Parlamento. Una scelta netta, di rottura, nelle politiche sui migranti ed il Mediterraneo, ...

Nave Aquarius - sindaci italiani aprono i porti e sfidano Salvini : I sindaci italiani si ribellano al ministro degli Interni Matteo Salvini e alla decisione di negare alla Nave Aquarius l'autorizzazione di approdare in Italia.Continua a leggere