Salvini-Di Maio | gli italiani cominciano a “fare le differenze”

Sottosegretari e deleghe - vertice Conte-Salvini-Di Maio : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrato a Roma dal G7 in Canada, cerca di chiudere l'accordo nel governo su deleghe e Sottosegretari. Per questo ha convocato a Palazzo Chigi un vertice ...

Salvini e Di Maio rompono il silenzio elettorale - Pd e Leu all'attacco : Da sinistra coro di fischi, "irrispettosi dei cittadini". Ma la legge lo consente e tre anni fa la Pd Moretti fece lo stesso

Vertice Conte-Di Maio-Salvini alle 18 : 15.29 Il premier Conte, appena rientrato dal G7 in Canada, ha convocato per il tardo pomeriggio un Vertice a palazzo Chigi con i due vice premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sul tavolo ci sarebbero le nomine dei sottosegretari, viceministri (43 in tutto) e qualche casella delle commissioni permanenti. Un primo giro di vedute sullo staff di Palazzo Chigi e sulle deleghe su servizi, editoria e telecomunicazioni.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la guerra sotterranea : il 'colpo di mano' grillino - che poltrone prende : Una guerra nascosta, per le poltrone. Sono ore decisive per la pioggia di nomine di viceministri e sottosegretari del governo, e Luigi Di Maio e Matteo Salvini , alla faccia dell'alleanza, cercheranno ...

Governo : Marattin (Pd) - Tria smentisce bugie Salvini-Di Maio : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “L’odierna intervista del ministro dell’economia Tria al Corriere è un ceffone in faccia a Di Maio e Salvini che vengono smentiti su tutta la linea economica. In sintesi su Euro, debito, Fornero, flat tax, reddito di cittadinanza, Salvini e Di Maio hanno raccontato una sacco di bugie ai loro elettori e al Paese. Smentiti anche su mini-bot e Cdp, che rimarrà al di fuori della Pa. Insomma, il ...

Giuseppe Conte - lo scatto d'orgoglio : 'Di Maio e Salvini? Sono io che...' : 'Ho ottimi rapporti con Di Maio, come con Salvini, ma io mi assumo la piena responsabilità di guidare questo governo e indirizzarne la politica'. Parole non scontate, visti i primi trascorsi in ...

Conte : “Ho ottimi rapporti con Di Maio e Salvini - ma sono io che indirizzo la politica” : Alla conclusione dei lavori del G7 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il premier ha affrontato diverse questioni, dai dazi ai migranti, e ha dato una risposta a chi lo accusa di scarsa autonomia. Trump in un tweet ha scritto che è “davvero un bravo ragazzo”.Continua a leggere

Governo - Conte : “Scarsa autonomia rispetto a Salvini e Di Maio? Sono io che indirizzo la politica dell’esecutivo” : “Cosa risponde a chi la accusa di scarsa autonomia rispetto ai leader della maggioranza che la sostengono?” ha chiesto una giornalista al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di conclusione dei lavori del G7 a Charlevoix, in Canada. “Le forze della maggioranza hanno sottoscritto un contratto che costituisce un rafforzamento dell’autonomia del presidente del Consiglio. Mi assumo la ...

Cassa depositi e prestiti - adesso buoni e libretti postali in mano a Salvini e Di Maio : Le Fondazioni, azioniste al 15%, per statuto hanno il diritto di nominare il presidente, mentre l'amministratore delegato spetta al Ministero dell'Economia, ovvero formalmente a Giovanni Tria, ma è ...

G7 - Conte entra in scena : «Di Maio e Salvini? Sono io che indirizzo la politica» : Il primo ministro alla conferenza stampa al termine dell’incontro: «Bilancio molto positivo per l’Italia. Italia lavora per rimuovere le sanzioni ai russi»