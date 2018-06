Salvini | dall' Aquarius alle Comunali i trionfi del ministro che cancella la parola

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

L'imam attacca Salvini : "Disumano chiudere le porte a chi fugge dalla guerra" : 'chiudere le frontiere e non far arrivare persone via mare che fuggono dalla guerra è disumano' . L' imam di Trento critica aspramente la linea dura di Matteo Salvini sull'immigrazione, specialmente ...

Luigi Bisignani - il vero segnale dalle ultime elezioni per Salvini e Di Maio : quanto durerà il loro governo : Il primo segnale che arriva dalle ultime elezioni amministrative è gli italiani non hanno cambiato idea rispetto allo scorso 4 marzo. Anzi Luigi Bisignani sul Tempo aggiunge che da un lato gli ...

Migranti : Baseotto (Cgil) - linea Salvini atroce e ci isolerà dall’Europa : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “Un Paese civile non gioca sulla pelle dei deboli per i propri interessi. La linea del ministro dell’Interno è inaccettabile, atroce dal punto di vista umanitario e parla con chiarezza delle pulsioni xenofobe che la animano. Si rivelerà inoltre ben presto sbagliata e velleitaria anche per quanto riguarda il peso dell’Italia in Europa e le relazioni con i partner europei. Così il segretario ...

Gino Strada : 'Salvini? Mai avrei pensato di vedere ancora ministri razzisti. A 70 anni voglio andare via dall'Italia' : La sua politica era un atto di guerra contro i migranti con il risultato di avere molti morti in più. Cosa unisce Minniti a Salvini? L'assenza totale di considerazione delle vite umane'. Salvini dice ...

Gino Strada : 'Salvini? Mai avrei pensato di vedere ancora ministri razzisti. A 70 anni voglio andare via dall'Italia' : Un duro attacco a Matteo Salvini e alla linea del Viminale giunge da Gino Strada , ospite di Lucia Annunziata a '1/2 h in più'. Il fondatore di Emergency accusa il vicepremier leghista di 'voler ...

Cecilia Rodriguez immigrata irregolare? Schiaffo a carabinieri e Matteo Salvini : esce dalla caserma e... : Fa festa, Cecilia Rodriguez , alla faccia dei carabinieri e di Matteo Salvini . Dopo essere stata convocata in caserma a Capri per il permesso di soggiorno scaduto, la sorella di Belen Rodriguez ha ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : dalla strana alleanza Salvini-Orban all’antimafia a comando del Pd : E’ vero che Matteo Salvini riuscirà a cambiare l’Europa soprattutto sulle politiche dei migranti con il premier ungherese Viktor Orban? E’ vero, come ha detto il direttore dei Repubblica Mario Calabresi in televisione a Otto e mezzo ad Antonio Padellaro, che Il Fatto Quotidiano attacca sempre Repubblica mentre Repubblica non attacca mai Il Fatto? E’ vero che il premier Giuseppe Conte alla Camera per la fiducia ha offeso ...

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...

Salvini - il tribuno dalla parte dei ricchi : Salvini ha dichiarato quello che c'è veramente dietro il finto governo del cambiamento, che forse sarà populista ma certamente non è dalla parte del popolo. Ha detto il leader della Lega, il difensore del popolo, che con la Flat tax chi fattura di più risparmia di più. In un secondo ha spazzato via il principio universalmente valido della progressività delle tasse.La verità è che il ...

Governo - Scanzi : “Salvini è il politico più scafato. Dipende tutto da Di Maio - M5s rischia di essere fagocitato dalla Lega” : “Sono sempre d’accordo con Cacciari, a prescindere, anche perché, se disgraziatamente gli do torto, ho paura che lui scenda e mi dia uno schiaffo. Lui è un po’ il Chuck Norris dei filosofi“. E’ la premessa ironica del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commentando a Dimartedì (La7) l’analisi del filosofo Massimo Cacciari sul Governo Conte e sull’accordo M5s-Lega. Scanzi osserva: ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...