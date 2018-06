Aquarius - Salvini esulta : 'Vittoria - alzare la voce paga. Governo compatto - tagliare la spesa di 35 euro a migrante' : esulta Matteo Salvini , dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius . Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la disponibilità ...

Aquarius : Salvini soddisfatto. 'Evidentemente alzare la voce paga' : Il ministro dell'Interno avverte che la qustione non riguarda solo la nave di Sos Mediterranèè ma verrà sollevata anche per la Sea Watch che al momento si trova al largo della Libia - E' soddisfatto ...

Migranti - Salvini : "Alzare la voce paga" : 15.58 "Alzare garbatamente la voce paga".Così il ministro Salvini dopo il no all'approdo dell'Aquarius e il sì spagnolo. "Abbiamo aperto un fronte per una nuova politica dell'immigrazione a livello continentale. Naturalmente la partita non si chiude oggi, ma l'Italia non può essere la sola ad accogliere. La nostra priorità è salvare vite. Grazie alla Spagna,...

Aquarius - Salvini esulta : «Vittoria - alzare la voce paga. Governo compatto - tagliare la spesa di 35 euro a migrante» : esulta Matteo Salvini, dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius. Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la...

Migranti Aquarius - Salvini esulta “alzare voce paga”/ Spagna accoglierà nave a Valencia : Lega sfida Malta e Ue : Aquarius, Salvini chiude porti: M5s spaccato su Malta e Migranti, la Spagna di Sanchez accoglie la nave nel porto di Valencia. Leader Lega esulta, "alzare la voce paga, Ue faccia il suo"(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:06:00 GMT)

Migranti - Spagna accoglierà l'Aquarius | Salvini esulta : 'Alzare la voce paga' : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez. PIU AGGIORNAMENTI 25

La Spagna accoglie Aquarius Salvini : "Alzare la voce paga" Fico si allinea : "Strada giusta" : Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dato istruzioni perché la Spagna accolga la nave Aquarius, che è da ore ferma in mare con a bordo oltre 629 migranti, perché né Italia né Malta hanno messo a disposizione i porti Segui su affaritaliani.it

Aquarius - Salvini esulta : «Alzare la voce paga. Il governo è compatto» Diretta : Il ministro dell'Interno commenta la decisione spagnola di ospitare la nave. Abbiamo aperto uno squarcio di giustizia

Migranti - Salvini : "Alzare la voce paga" : 15.58 "Alzare garbatamente la voce paga".Così il ministro Salvini dopo il no all'approdo dell'Aquarius e il sì spagnolo. "Abbiamo aperto un fronte per una nuova politica dell'immigrazione a livello continentale. Naturalmente la partita non si chiude oggi, ma l'Italia non può essere la sola ad accogliere. La nostra priorità è salvare vite. Grazie alla Spagna,ma la Ue non può andare a avanti col buon cuore. Il governo è compatto, alla faccia di ...

Aquarius - Salvini esulta : «Vittoria - alzare la voce paga. Il governo è compatto» : esulta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius. Migranti che, secondo le Ong, sono allo...

La Spagna accoglie Aquarius I 629 migranti a Valencia Salvini : "Alzare la voce paga" : Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dato istruzioni perché la Spagna accolga la nave Aquarius, che è da ore ferma in mare con a bordo oltre 629 migranti, perché né Italia né Malta hanno messo a disposizione i porti Segui su affaritaliani.it

Valencia accoglierà la nave Aquarius"Evitare la catastrofe" | Conte : grazieSalvini "esulta" : "Alzare la voce paga" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Aquarius accolta da Spagna - ministro Salvini : “Alzare la voce paga” : Aquarius accolta da Spagna, ministro Salvini: “Alzare la voce paga” Aquarius accolta da Spagna, ministro Salvini: “Alzare la voce paga” Continua a leggere L'articolo Aquarius accolta da Spagna, ministro Salvini: “Alzare la voce paga” proviene da NewsGo.