"Controllare in Nord Africa, in Tunisia, in Libia, in Egitto chi ha diritto e chi non ha diritto di partire, credo sia un dovere" perché è concreto il "rischio di infiltrazioni terroristiche" sui barconi dei migranti. Così il ministro dell'Interno,, prima di entrare al vertice a palazzo Chigi. Poi precisa: l'Italia chiede all'Ue un" sui ricollocamenti, non. Annuncia che entro la fine del mese andrà in Libia per una "missione risolutiva". E fa sapere che sarà bloccata anche una ong tedesca in arrivo.(Di lunedì 11 giugno 2018)