Salvati altri 800 migranti a largo Libia : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Mentre ancora è bloccata la vicenda di nave Acquarius, altri migranti sono stati Salvati a largo della Libia. Si tratta di circa 800 persone che, secondo quanto si apprende, ...

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : ?«Ne avevo Salvati altri - ma non sono un eroe» : Il segno di quel salvataggio ce l?ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin...

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : 'Ne avevo Salvati altri - ma non sono un eroe' : Il segno di quel salvataggio ce l'ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin dall'...