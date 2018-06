Salute | prevenzione e diagnosi precoce nelle piazze della regione Campania

Salute - la Banca del Cuore arriva ad Assisi per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

Salute : dall’8 al 10 giugno la città di Perugia protagonista della prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da venerdì 8 a domenica 10 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

"Benessere - Bellessere - Prevenzione della Salute : quali novità dalla Fisica Quantistica?" : L'incontro sarà occasione per discutere dei più recenti sviluppi della scienza e delle tecnologie per l'applicazione dei principi della Fisica Quantistica su Benessere, Bellessere e Prevenzione della ...

Salute - controlli ed esami per gli over 60 : arriva il manifesto della prevenzione : Quali sono i campanelli d’allarme per le patologie cardiovascolari? Come riconoscere un tumore della pelle? Come valutare il proprio rischio diabete? Come capire con un semplice autotest se si è a rischio maculopatia? Come prevenire la fragilità ossea e capire se si è addirittura già fratturati senza saperlo? Sono solo alcune delle indicazioni per gli over 60 contenute nel manifesto per la prevenzione, elaborato dal Think Tank Punto ...

Salute in piazza - tanta gente per la prevenzione : "L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare i cittadini al mondo della sanità " ha affermato Sandra Capuzzi , assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa e presidente della Società della Salute ...

Salute Allarme dei ginecologi : va potenziata la prevenzione contro il papilloma virus : La recrudescenza di malattie sessualmente trasmissibili è maggiore nel mondo maschile rispetto a quello femminile. Serve una politica di prevenzione generalizzata sull'uso del condom verso tutti, ...

Salute : FederAnziani e medici per la prevenzione over 60 : Venti societa’ scientifiche sono scese in campo insieme a FederAnziani per creare percorsi ottimali di prevenzione delle patologie piu’ comuni nella terza eta’. Un lavoro, reso ufficiale con l’evento Punto Insieme Sanita’, che coinvolgera’ i medici di medicina generale, gli infermieri, i farmacisti e, come promotori e insieme fruitori, gli stessi pazienti. I protagonisti del comparto sanitario si sono riuniti ...

Salute - over 60 bocciati in prevenzione : disertati screening : Roma, 8 mag. , askanews, Gli over 60 sono poco attenti alla prevenzione e si sottopongono di rado o addirittura mai a screening e indagini diagnostiche per le principali patologie che li riguardano, ...

Salute - da Piovani a Bonolis a ‘Tennis&friends’ : vip in campo per la prevenzione : Si autodefiniscono ironicamente ”specchietti per le allodole” i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di ”Tennis & Friends” a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max Giusti, Veronica Maya, Amadeus e il maestro Nicola Piovani. Tutti nel capoluogo campano per aiutare a diffondere il messaggio della prevenzione. Piovani in particolare ha sottolineato: “La prevenzione è anche un ...

Vederci chiaro è questione di prevenzione. Nasce OSVI - l'Osservatorio per la Salute della Vista : Secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa Vista, il 78% della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il check up della Vista solo a ...

Papa Francesco : cultura di prevenzione primo passo per la tutela della Salute : Roma, 28 apr. , askanews, Alle ore 11.30 di questa mattina, nell'Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina ...

Salute - l’occhio secco è donna : campagna di prevenzione al femminile : Si chiama sindrome dell’occhio secco (Dry Eye Syndrome), ha una ‘predilezione’ per il gentil sesso – le donne ne sono colpite rispetto agli uomini con un rapporto di 2 a 1 – ed è secondo l’Organizzazione mondiale della sanità “tra i più ignorati e sottovalutati disturbi della società moderna”. E’ per questo che gli specialisti italiani lanciano anche quest’anno una campagna nazionale di ...

Salute intima dell’uomo : prevenzione e cura : Il tema della Salute intima in ambito maschile continua per molti ad essere una sorta di tabù. Nonostante nel 2018 il web abbia portato l’informazione tra tutte le classi sociali e tra tutte le fasce d’età, sul tema c’è scarsa informazione e poca voglia di affrontarlo. Su Saluteintima.it c’è modo di approfondire la tematica in modo scientifico e dettagliato, con l’opportunità di scoprire aspetti importanti della propria persona. In un ...

Giornata per la Salute delle donne - Mattarella : 'Puntare sulla cultura della prevenzione' : La ricerca consente di aprire nuovi orizzonti orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure e stimolando lo studio delle principali patologie che colpiscono il mondo ...