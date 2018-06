Salute | come cambia il volto dei consumatori di droga | focus a Milano

Inquinamento : ecco come nuoce alla Salute dei pendolari e cosa dovremmo fare per limitare l’esposizione alle particelle nocive : Ciclisti e pedoni hanno il doppio delle probabilità di respirare e trattenere particelle pericolose nell’apparato respiratorio rispetto agli automobilisti. ecco i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’University of Surrey e della North Carolina State University (NCSU), pubblicato su Nature, per comprendere come 4 tipi di pendolari – ciclisti, automobilisti, pedoni e passeggeri di bus – fossero influenzati da piccole ...

Ecco come la perdita di peso influisce sulla Salute delle ossa : I ricercatori dell’Hebrew SeniorLife’s Institute for Aging Research, della Boston University, del Beth Israel Deaconess Medical Center e dell’University of Calgary hanno scoperto che la perdita di peso può peggiorare la densità e l’architettura ossea e la forza delle ossa. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Bone and Mineral Research. Douglas P. Kiel, ricercatore principale dello studio, ha spiegato: ...

La pizza bruciata è un rischio per la Salute : come comportarsi a tavola : Allarme a Napoli per le pizze, ma anche per le carni e per tutti gli alimenti che, cotti alla brace, aumentano il rischio di tumore. Il problema è legato alle modalità di cottura, che spesso non sono...

GIULIA GRILLO - CHI E' IL NUOVO MINISTRO DELLA Salute M5S/ Parole in difesa della scelta di Conte come Premier : GIULIA GRILLO, chi è il NUOVO MINISTRO della SALUTE M5s: classe 1975, medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso con la Lorenzin(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:52:00 GMT)

Nutrizione neonatale : dimmi come mangi da piccolo e ti dirò se sarai in Salute da grande : dimmi come mangi da piccolo e ti dirò se sarai in salute da grande. Sempre più evidenze scientifiche stanno infatti dimostrando come la Nutrizione, soprattutto in epoca neonatale, possa influenzare nei bambini lo sviluppo neuro-psicomotorio e del sistema immunitario, in particolare attraverso il microbioma intestinale che è in grado di modulare l’espressione genica. Su questi temi, da ieri a Sabaudia, si confrontano oltre 100 giovani pediatri in ...

La bicicletta come cura anti età : 5 consigli per pedalare in Salute : pedalare può mettere un freno alla corsa degli anni, regalando agli over 75 un’età psicofisica non corrispondente a quella anagrafica. Ma quali sono le regole d’oro da tenere a mente per praticare...

Salute : bollicine e pomfi - ecco come proteggere la pelle dei bimbi : “La pelle del bambino ha caratteristiche particolari, ecco perché la prima regola è quella di utilizzare prodotti specifici, anche per proteggerla dal sole“: lo ha spiegato all’AdnKronos Salute Andrea Diociaiuti, responsabile Uos Dermatosi complesse e genodermatosi dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, fornendo consigli per proteggere la pelle dei bimbi. L’esperto parte dalla sudamina, “un ...

Tiroide - come mantenerla in Salute : Sono circa 6 milioni gli italiani che hanno disturbi alla Tiroide. Ma potrebbero essere di più. Molte volte chi ne soffre non è a conoscenza e i campanelli d’allarme rimangono inascoltati. Spesso infatti si tratta di sintomi generici che rischiano di essere sottovalutati come stanchezza, aumento o, al contrario, perdita di peso, irritabilità, tachicardia, insonnia e molti altri ancora. «Rispetto a trent’anni fa i casi legati alla carenza di ...

Come mangiare dolci senza ansie per la Salute : Una piccola rivincita per gli amanti dei dolci, i quali avrebbero una predisposizione genetica che li giustifica: il gene FGF21 associato alla passione sfrenata per i dessert è anche legato alla tendenza ad accumulare meno grasso. Una scoperta che ha sorpreso gli stessi ricercatori dell’Università di Exeter. Il loro studio, pubblicato da poco dalla rivista scientifica “Cell Reports“, ha lasciato molte persone a bocca aperta. ...

Nadia Toffa - come sta? A Le Iene novità sulle sue condizioni di Salute : Finora c'è stato assoluto silenzio da parte di tutti sulle condizioni di Nadia Toffa in quest'ultima settimana. Stasera a Le Iene sono attese notizie sulla salute della giornalista televisiva che sta ...

NADIA TOFFA NON TORNA IN TV?/ Ultime condizioni di Salute : come sta? Continua lo stop dei medici : NADIA TOFFA, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: il silenzio social della conduttrice preoccupa i fans che attendono notizie. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:32:00 GMT)

Nadia Toffa non torna in TV?/ Ultime condizioni di Salute : come sta? Il silenzio e l’affetto dei fan : Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: il silenzio social della conduttrice preoccupa i fans che attendono notizie. La sua continua lotta contro il cancro, sta facendo preoccupare tutti gli estimatori. Secondo ciò che riporta Leggo online, la conduttrice non sarà presente alla diretta del serale di Amici e nemmeno alla puntata della domenica de Le Iene.

Salute : come i denti - anche gli impianti dentali si ammalano : anche gli impianti dentali si ammalano e nei prossimi anni ci sarà un incremento dei casi in Europa. Lo rivela uno studio condotto all’Università di Pisa dal professor Filippo Graziani, docente al dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’Area Critica e presidente eletto della Federazione Europea di Parodontologia: «Nel nostro studio abbiamo stimato l’andamento dei casi sia di parodontite, sia di perimplantite, ...