Salute | arriva il kit che trasporta i vaccini dove scoppiano le epidemie

Salute - la Banca del Cuore arriva ad Assisi per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

Arriva il caffè ai broccoli : toccasana per la Salute : In alcuni bar di Melbourne in Australia è in vendita il caffè ai broccoli, un vero e proprio toccasana per la salute. Ideato da alcuni scienziati.

iPhone e iOs 12 - news e rumors WWDC 2018 di Apple : arriva la funzione 'Salute' : WWDC 2018: parte oggi lunedì 4 giugno 2018 l'annuale onferenza degli sviluppatori Apple iPhone e iOs 12, news e rumors WWDC 2018 di Apple: arriva la funzione 'salute' Inizia domani, lunedì 4 giugno ...

Salute - controlli ed esami per gli over 60 : arriva il manifesto della prevenzione : Quali sono i campanelli d’allarme per le patologie cardiovascolari? Come riconoscere un tumore della pelle? Come valutare il proprio rischio diabete? Come capire con un semplice autotest se si è a rischio maculopatia? Come prevenire la fragilità ossea e capire se si è addirittura già fratturati senza saperlo? Sono solo alcune delle indicazioni per gli over 60 contenute nel manifesto per la prevenzione, elaborato dal Think Tank Punto ...

Diabete - gli eroi del quotidiano : arriva #5azioni - la prima social academy sulla Salute : Ci sono eroi che ogni giorno combattono la propria battaglia. E lo fanno con coraggio, con determinazione, perseveranza. Come Claudio Pelizzeni che nel 2014, a 33 anni, ha lasciato il lavoro in banca per seguire il suo sogno: riuscire a fare il giro del mondo senza prendere neanche un aereo. Con un compagno di viaggio: il Diabete. Claudio ha deciso di documentare ogni giorno la sua esperienza online attraverso il video blog Trip Therapy. Perché ...

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla Salute del suo Jack e adesso è arrivata anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...

Salute delle ossa : dalla curcumina potrebbe arrivare un aiuto speciale : Un team di ricercatori della Washington State University (WSU) ha riunito cure mediche naturali e moderni dispositivi biomedici nella speranza di ottenere migliori risultati per le persone che soffrono di problemi alle ossa, come l’osteoporosi. Le ossa umane comprendono cellule che si riassorbono e si rimodellano costantemente. Con l’avanzare dell’età, il processo ciclico delle cellule ossee non funziona più così bene: le ossa diventano più ...

Salute : arriva la farina che è immune da batteri - funghi e muffe : arriva in commercio una farina che non teme funghi, batteri e muffe. Un prodotto ottenuto con una tecnica altamente innovativa sperimentata da Grandi Molini Italiani, azienda leader tra i principali gruppi molitori in Europa, nonché primo produttore di farina Italia. La nuova linea “Origini” è già sul mercato ed è stata presentata ieri ai Magazzini di Michele Laganà, a Messina. Questo nuovo tipo di farina nasce da un processo ...

Quando la bellezza (e la Salute) dei capelli arriva dalla natura : «Non si possono avere dei bei capelli senza un cuoio capelluto sano». È racchiusa tutta qui, in questo concetto a prima vista semplice, eppure così incisivo, la filosofia perseguita da Phyto che, da ormai 50 anni, guarda alla natura come fonte inesauribile non solo di bellezza, ma soprattutto di salute per le nostre chiome. Da essa attinge gli ingredienti e i principi attivi migliori per creare formulazioni che si avvalgono della consulenza di ...