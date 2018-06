Russian style | in stile matrioska per i Mondiali

vanityfair

: Mi hanno #sbagliato la conversione invece di #euro - #rubli #euro - #rubi ma almeno ho visto questo #meraviglioso… - carmsa84 : Mi hanno #sbagliato la conversione invece di #euro - #rubli #euro - #rubi ma almeno ho visto questo #meraviglioso… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Countdown per idi Russia 2018, la cui prima partita si disputerà, a Mosca, giovedì 14 giugno, tra i padroni di casa e l’Arabia Saudita. E mentre i brand di sportswear fanno a gara per lanciare lo spot più bello o la maglietta più desiderata, e gli italiani decidono per chi tifare, noi ci siamo concertati sul paese ospitante, per creare una gallery colorata, di tendenza, con un tocco folk. Proprio come una raccolta di souvenir che riporteremmo a casa dopo un viaggio verso Est. LEGGI ANCHE2018: le alternative fashion alla maglia della Nigeria Matrioske da portare ai piedi, sulle slipper ricamate di Charlotte Olympia, o al collo, sotto forma di charm in argento e smalto. Ricchi ricami floreali che bordano abiti e bluse di lino leggeri, perfetti da indossare sul costume da bagno o – scegliendo gli accessori giusti – a un matrimonio estivo. LEGGI ANCHE...