Roma | voto nei Municipi | centrosinistra batte M5s

Roma - batosta per la Raggi nei Municipi al voto : Roma, 11 giu. , askanews, Il Centrosinistra, guidato dal giovane leader del centro sociale la Strada Amedeo Ciaccheri, strappa al primo turno la presidenza del VIII Municipio al M5S. Anche Giovanni ...

Roma - M5S fuori dai due municipi al voto : 8.36 Alle comunali di Roma, nei due municipi in cui si è votato, si è registrata una sostanziale sconfitta per il M5S. All'VIII municipio,il giovane leader del centro sociale La Strada,Amedeo Ciaccheri,centrosinistra,strappa al 1° turno la presidenza a M5S,con il 54,05% Al III municipio, ballottaggio tra Giovanni Caudo, ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino, centrosinistra, che ha ottenuto il 42,06%, e Francesco Maria Bova del ...

Comuni al voto in Emilia-Romagna : alle 12 affluenza del 21 - 8% : E' abbastanza sostenuta l'affluenza alle urne nei 18 Comuni emiliano-romagnoli chiamati alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. alle 12 ha votato il 21,8% contro il 15,1 delle ...

Roma - al voto in 16 comuni due Municipi in bilico : Urne aperte, dalle 7 alle 23 di oggi, per il rinnovo di due Municipi della Capitale , Montesacro e Ostiense-Garbatella, e sedici comuni della Città metropolitana, di cui cinque con più di 15 mila ...

Al voto 7 milioni di italiani. Seggi aperti anche in 2 municipi di Roma : Oggi dalle 7 alle 23 si terrà il primo turno delle amministrative in 761 Comuni, di cui 20 sono capoluogo: Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa,...

Roma - Municipi III e VIII al voto : test per Giunta Raggi e M5S : Roma, 9 giu. , askanews, Quasi 300mila Romani tornano al voto dalle 7 alle 23 di domenica 10 giugno per eleggere i presidenti e i consigli dei Municipi III e VIII della Capitale. Un test importante ...

Roma - Municipi III e VIII al voto. Raggi prova il salvataggio : Roma, 8 giu. , askanews, Il M5S capitolino non ha dedicato alle elezioni nei Municipi III di Montesacro e VIII di Garbatella e Ostiense, che si celebreranno domenica X giugno, la stessa presenza ...

Manifestazione M5s a Roma/ Facebook video - Grillo in piazza : da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo : Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:03:00 GMT)

Di Maio : '2 giugno in piazza a Roma. Voto in agosto'. Scontro con il Colle su nomi Tesoro : ... ' Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio a 'Pomeriggio Cinque' che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia '...

Di Maio chiama alla mobilitazione : «Il 2 giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto» : «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di governo" Salvini : il futuro centrodestra? Chiedete a BerlusconiDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di governo" Salvini : il futuro centrodestra? Chiedete a BerlusconiDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

In piazza a Roma - no impeachment Savona al Tesoro? Idea di Giorgetti Voto - comunque vada vince Salvini : Appuntamento per martedì 29 maggio alle ore 10 alla Camera, quando ci sarà una riunione congiunta dei gruppi parlamentari della Lega. Subito dopo, alle 14, sempre a Montecitorio, consiglio federale straordinario del Carroccio. All'ordine del giorno, secondo quanto Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it