Roma | sconfitta M5S nei Municipi | Garbatella torna a sinistra

Nuova Classifica WTA – Halep sconfitta a Roma ma ancora numero 1 : sale Sharapova - Giorgi migliore azzurra : La Nuova Classifica WTA vede ancora Simona Halep in vetta, davanti a Wozniacki e Muguruza: Sharapova sale di 11 posizioni, Camila Giorgi migliore azzurra nel ranking Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora Simona Halep in vetta, nonostante la delusione della seconda sconfitta consecutiva nella finale degli Internazionali d’Italia, per mano della ...

FABIO FOGNINI/ Dopo la sconfitta a Roma contro Nadal pronto per l’Atp di Ginevra (Che tempo che fa) : FABIO FOGNINI, Dopo la sconfitta contro Rafael Nadal a Roma, guarda all'impegno dell'Atp 250 di Ginevra. Oggi il tennista sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:14:00 GMT)

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la delusione di Andreas Seppi - Filippo Baldi contento nonostante la sconfitta : Una doppia sconfitta per gli azzurri impegnati nel pomeriggio Romano agli Internazionali d’Italia di tennis: delusione per Andreas Seppi, che ha anche avuto l’occasione per far girare a proprio favore il match, moderata soddisfazione per Filippo Baldi, che comunque si era guadagnato il main draw dopo due imprese nelle qualificazioni. Andreas Seppi ha dichiarato in conferenza stampa: “Perdere match così lottati, che si decidono ...

Internazionali d’Italia – Sharapova fa impazzire Roma! Barty sconfitta dopo oltre 150 minuti di match : Maria Sharapova stacca il pass per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista russa batte Barthy al terzo set dopo essersi allenata con Rafa Nadal, Maria Shrapova è finalmente scesa in campo per il tanto atteso esordio sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia. Il match dei 32esimi che l’ha vista opposta alla Barthy ha fatto impazzire il pubblico italiano che ha incoraggiato la russa per 2 ore e 33 minuti di ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani esce di scena. Sconfitta in due set con l’ungherese Babos : Esordio amaro per Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2018. La tennista azzurra è stata Sconfitta nel match di primo turno dall’ungherese Timea Babos per 6-3 7-6 dopo due ore e nove minuti di gioco. Un match che ha subito ritardi infiniti a causa della pioggia e che lascia molti rimpianti alla numero 75 del mondo, che si è trovata in entrambi i set avanti di un break, ma non è mai riuscita a mantenere il vantaggio. Primo set ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci chiude la carriera. Sconfitta in tre set contro la serba Krunic : La carriera di Roberta Vinci è arriva al termine. La pugliese aveva già annunciato che gli Internazionali d’Italia erano il suo ultimo torneo ed oggi la Sconfitta contro Aleksandra Krunic, numero 45 del mondo, ha messo la parola fine. La serba si è imposta in tre set con il punteggio di 2-6 6-0 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Un inizio di partita dove Vinci si è dovuta togliere un po’ di tensione e le due palle ...

Chievo - l'allenatore Maran verso l'esonero dopo la sconfitta contro la Roma : Il Chievo va verso l'esonero del tecnico Rolando Maran, dopo la pesante sconfitta ieri per 4-1 con la Roma, che mette i gialloblù in piena lotta salvezza. La società del presidente Campedelli non ha ...

Roma - anatomia di un suicidio : la sconfitta di Liverpool chiama in causa le scelte di Di Francesco : dal nostro inviato Liverpool 'Chi non ci crede, resti a casa o sugli spalti'. Di Francesco, dopo aver incassato la manita, si è rivolto subito al suo gruppo: al ritorno vuole una partecipazione ...

Roma sconfitta 5-2 : Il Liverpool batte la Roma 5-2, nell'andata della semifinale di Champions League disputata sul terreno di Anfield road. L'ex Salah firma l'1-0 - con una parabola da antologia - e anche il 2-0, ...

Roma SI QUALIFICA IN FINALE SE... / Champions League - sconfitta 5-2 a Liverpool : serve ancora un 3-0! : ROMA si QUALIFICA in FINALE SE... i giallorossi perdono 5-2 ad Anfield Road nella semiFINALE di andata della Champions League, le due reti nel FINALE rendono ancora possibile l'impresa(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:29:00 GMT)

Roma-Barcellona - il volto della sconfitta : Messi e compagni fuori dalla Champions : Impresa della Roma nei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4-1 contro il Barcellona al Camp Nou, la squadra di mister Di Francesco vince 3-0 all'Olimpico e si qualifica per le semifinali. Il ...

Inter sconfitta dal Torino - niente sorpasso sulla Roma : Inter sconfitta dal Torino, niente sorpasso sulla Roma La squadra di Spalletti spreca diverse occasioni e rimane a un punto dalla Roma, Mazzarri si prende la rivincita Continua a leggere

Roma sconfitta all’Olimpico dalla Fiorentina : Roma sconfitta all’Olimpico dalla Fiorentina La Viola passa con i gol di Benassi e Simeone ed è in piena zona Europa League, frenata Champions per i giallorossi Continua a leggere