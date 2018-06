Roma | Ragazzo investito in ‘codice rosso’

Roma - gli sparano alla gamba mentre è in auto : ragazzo ferito a Rocca Cencia : Un ragazzo di 25 anni è stato ferito ieri pomeriggio con un colpo di pistola in strada alla periferia di Roma. A quanto ricostruito finora, il giovane era in macchina su via Arzachena quando è stato ...

Roma - incidente all'uscita della galleria : morto un ragazzo di 31 anni : incidente mortale questa mattina all'alba a Roma, all'uscita della galleria Giovanni XXIII, in direzione dello Stadio Olimpico. Un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti, è morto sul colpo. La sua salma è stata trasportata...

Ucciso un ragazzo vicino a Roma : un fermo : Ucciso un ragazzo vicino a Roma: un fermo Un giovane di 25 anni è stato trovato morto in un'area di campagna a Castel Madama, alle porte della capitale. I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno arrestato un 46enne che lo avrebbe assassinato con un colpo di fucile durante una lite Parole chiave: ...

Ragazzo di 25 anni trovato morto in una campagna vicino Roma : ha una ferita da arma da fuoco : Un giovane di 25 anni è stato trovato morto nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. L'uomo avrebbe una ferita d'arma da fuoco al collo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati che indagano sulla vicenda.Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore alcune persone in caserma per ricostruire con esattezza l'accaduto. Il corpo è stato trovato dopo la ...

Ragazzo di 22 anni trovato morto a Roma. Parla la fidanzata Emma : "Ci amavamo - non volevamo lasciarci più" : «Ci amavamo», dice. Emma G., raggiunta dal Corriere della Sera. La voce tremante di chi è ancora sotto choc. Da due giorni indagata per la morte del compagno Giuseppe De Vito Piscicelli, trovato morto lo scorso 1 maggio nel suo appartamento in zona Parioli, a Roma.La ragazza, 23 anni, che si frequentava con Piscitelli da circa un mese e mezzo, fatica a reagire:«Non volevamo lasciarci più. Eravamo e ci sentivamo ...

Ragazzo morto a Roma - indagata la fidanzata per omicidio colposo : Ennesima morte sospetta nella Capitale. Un Ragazzo di 22 anni, Giuseppe De Vito Piscicelli, è stato trovato morto in via di Villa Grazioli, nel quartiere Parioli con una scritta inquietante sul petto: «Mi hai lasciata sola, mi vendicherò». Il giovane, che secondo le prime informazioni era solito fare uso di alcol e droga, è stato rinvenuto cadavere dalla madre ieri mattina nella propria camera da letto ancora con il pigiama dopo aver passato la ...