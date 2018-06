Roma Pride - migliaia in piazza nella Capitale per la “resistenza arcobaleno” : Roma Pride, migliaia in piazza nella Capitale per la “resistenza arcobaleno” Roma Pride, migliaia in piazza nella Capitale per la “resistenza arcobaleno” Continua a leggere L'articolo Roma Pride, migliaia in piazza nella Capitale per la “resistenza arcobaleno” proviene da NewsGo.

Gay Pride Roma 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti

Gay Pride a Roma - il mondo del lavoro alla parata Lgbt : L’appuntamento del sabato in azienda è al Gay Pride. Tocca a Roma sabato 9 giugno e in parata c’è anche Procter & Gamble con lo slogan Love Over Bias, Amore oltre i pregiudizi. P&G partecipa al Pride in 25 Paesi proseguendo la campagna globale lanciata durante i Giochi Olimpici Invernali del 2018. Uno dei testimonial è il freestyler americano Gus Kenworthy il cui bacio in diretta tv al fidanzato ha fatto il giro del ...

Gay PRIDE ROMA 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti

Il coro "Bella Ciao" al Gay Pride di Roma : Per le strade della Capitale sfila la grande parata per celebrare l'orgoglio gay, 'Brigata Arcobaleno, la liberazione continua': è il motto del Roma Pride 2018

Roma Pride 2018. 'Siamo mezzo milione' - sfila la 'Resistenza arcobaleno' : Le bandiere arcobaleno e i tricolori dell'Anpi, Raffaella Carrà e 'Bella Ciaò, i trasgressivi animatori del Muccassassina accanto alla novantenne partigiana Tina Costa. E poi la folla, giovani e meno ...

Gay Pride Roma 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti

Roma Pride - la "Brigata Arcobaleno" contro vecchi e nuovi fascismi : Roma, 9 giu. , askanews, - Oggi per le vie di Roma carri, colori e danze: è la grande parata del Roma Pride, organizzata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.Da piazza della Repubblica lungo ...

'Resistiamo' - sfila il Roma Pride : Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Al grido di 'Resistiamo' è partito il corteo del Roma Pride. La brigata arcobaleno, nome che omaggia partigiane e partigiani protagonisti dell'edizione 2018, ha lasciato piazza della Repubblica accompagnata da 18 carri, per colorare il centro città fino a piazza Madonna di

Roma Pride 2018 - migliaia in corteo al grido di "Resistenza arcobaleno" : È partito il Roma Pride 2018: migliaia di persone in corteo con in apertura un grande striscione con il motto di questa edizione: "Brigata Arcobaleno. La resistenza continua". A...

'Resistiamo' - sfila il Roma Pride : Al grido di 'Resistiamo' è partito il corteo del Roma Pride . La brigata arcobaleno, nome che omaggia partigiane e partigiani protagonisti dell'edizione 2018, ha lasciato piazza della Repubblica ...

Roma Pride : 'con noi i partigiani' : ANSA, - Roma, 9 GIU - Al via per le strade della Capitale l'edizione 2018 del Roma Pride, la manifestazione per l'orgoglio e i diritti del mondo omosessuale. "Quest'anno - spiega il portavoce Sebastiano Secci, che tiene lo striscione di testa - il tema è 'Brigata arcobaleno, la liberazione continua'. L'Italia è un Paese in cui nel 2018 è ...