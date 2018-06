Roma | M5S fuori dai ballottaggi; nei Municipi arriva l' effetto Raggi

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Vince il Centrodestra a trazione leghista. Flop del M5S Il Pd tiene Brescia ma perde Terni e rischia in Toscana Il Carroccio riconquista Treviso. Grillini ko anche a Roma : Successo del Centrodestra a trazione leghista, anche se con qualche ombra come Brescia, nel voto di questa domenica che ha chiamato alle urne quasi sette milioni di italiani per eleggere i sindaci di 761 comuni Segui su affaritaliani.it

Il M5S di Luigi Di Maio spazzato via a Roma dal Pd : Crolla il M5S di Luigi Di Maio. A circa metà delle sezioni scrutinate nei due Municipi di Roma, per il

M5S cala ovunque e crolla a Roma. La Lega vola - a Treviso è trionfo. Centrosinistra ok a Brescia e Ancona : Elezioni comunali 2018, spoglio a rilento nei comuni dove si è votato. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque, anche nei due municipi di Roma. I...

Roma - nei due Municipi ballottaggio senza M5S : I grillini rischiano la debacle nei Municipi della Capitale. La Roma a guida M5S, infatti, rischia di non vedere ai ballottaggi i candidati di Di Maio e soci (leggi qui tutti i dati).Stanto alle prime sezioni scrutinate, infatti, Al terzo e all'ottavo Municipio (entrambi governati dai Cinque Stelle ma caduti per in anticipo per mozioni di sfiducia o per le dimissioni del minisindaco) il Movimento Cinque Stelle sarebbe tagliato fuori in una ...

M5S cala ovunque e crolla a Roma. Centrosinistra avanti a Brescia e Ancona. Centrodestra ok a Treviso : Elezioni comunali 2018: seggi chiusi e via allo spoglio. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque. I grillini riuscirebbero ad andare al ballottaggio in...

Roma municipi : M5S giù - Pd in aumento : 1.40 A circa metà delle sezioni scrutinate nei due municipi di Roma, per il M5S si prefigura un netto calo, con entrambi i candidati già fuori dai giochi. Nell'VIII municipio il centrosinistra dovrebbe arrivare già al primo turno, con Amedeo Ciaccheri attualmente sopra il 54%. Nel III Roberta Capoccioni del M5S è ferma al 20%, Francesco Maria Bova (33%) del centrodestra si avvia al ballottaggio contro Giovanni Caudo del centrosinistra (41%).

