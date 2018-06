Roma | M5S fuori dai ballottaggi | nei Municipi arriva l' effetto Raggi

Roma - elezioni nei Municipi VIII e III : centrosinistra batte M5s - affluenza ai minimi : Da Garbatella Ciaccheri , che riconquista il quartiere storicamente a sinistra , lancia la sfida politica al Campidoglio, fatta di una presenza forte e visibile sul territorio non soltanto come ...

Elezioni a Roma - batosta per Raggi nei Municipi : centrosinistra batte M5s : Per Virginia Raggi trattasi di batosta: nei Municipi di Roma al voto nella giornata di domenica il centrosinistra batte nettamente il M5s. centrosinistra vincente al I turno in VIII Municipio e davanti...

Roma - M5S fuori dai due municipi al voto : 8.36 Alle comunali di Roma, nei due municipi in cui si è votato, si è registrata una sostanziale sconfitta per il M5S. All'VIII municipio,il giovane leader del centro sociale La Strada,Amedeo Ciaccheri,centrosinistra,strappa al 1° turno la presidenza a M5S,con il 54,05% Al III municipio, ballottaggio tra Giovanni Caudo, ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino, centrosinistra, che ha ottenuto il 42,06%, e Francesco Maria Bova del ...

Vince il Centrodestra a trazione leghista. Flop del M5S Il Pd tiene solo Brescia - perde Catania e rischia a Siena Il Carroccio riconquista Treviso. Grillini ko anche a Roma : Successo del Centrodestra a trazione leghista, anche se con qualche ombra come Brescia, nel voto di questa domenica che ha chiamato alle urne quasi sette milioni di italiani per eleggere i sindaci di 761 comuni Segui su affaritaliani.it

Roma - sconfitta M5S nei Municipi : Garbatella torna a sinistra : La piega che prenderà la notte nera dei grillini Romani si avverte appena si scoperchiano le urne e arrivano i primi risultati dai seggi del III e dell'VIII Municipio: 'Virginia, stavolta siamo fuori ...

CComunali 2018 : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata. «Effetto Raggi» a Roma - Brescia al centrosinistra : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega di Matteo Salvini...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Roma - M5S fuori dai ballottaggi; nei Municipi arriva l'effetto Raggi : Nel cuore della notte, quando il M5S scopre di essere fuori da entrambi i ballottaggi dei Municipi di Montesacro , III, e Garbatella , VIII, le chat dei consiglieri grillini esplodono: 'Gli errori di ...

Il M5S di Luigi Di Maio spazzato via a Roma dal Pd : Crolla il M5S di Luigi Di Maio. A circa metà delle sezioni scrutinate nei due Municipi di Roma, per il

M5S cala ovunque e crolla a Roma. La Lega vola - a Treviso è trionfo. Centrosinistra ok a Brescia e Ancona : Elezioni comunali 2018, spoglio a rilento nei comuni dove si è votato. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque, anche nei due municipi di Roma. I...

