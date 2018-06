Roma-Kluivert | affare fatto! Monchi scatenato Entro 24 ore nella Capitale

'Kluivert-Roma - si chiude entro domani : 17 - 5 milioni più bonus' : ROMA - L'affare Justin Kluivert-Roma è sempre più vicino a concretizzarsi. Dopo i segnali social di ieri , arrivano ulteriori conferme dall'Olanda dove il giornalista Mike Verweij del 'De Telegraaf' è ...

Roma - arriva Kluivert Jr : l’immagine nasconde l’olandese - ma attesa solo l’ufficialità FOTO : Roma, arriva Kluivert JR- Un’immagine pubblicata sui propri profili social che nasconde solamente marginalmente l’affare Kluivert Jr con l’Ajax. La Roma si prepara ad annunciare il suo nuovo acquisto. Affare da circa 25 milioni di euro. L’attaccante vestirà giallorosso per i prossimi 4-5- anni. DUTTILITA’ TATTICA E MARGINI DI MIGLIORAMENTO NOTEVOLI Justin Kluivert, a differenza […] L'articolo Roma, arriva ...

Roma - è in arrivo Kluivert? Yes : Chissà che l'annuncio non spetti proprio al presidente Jim Pallotta, arrivato ieri in serata a Roma con moglie e amici in un tour vacanziero che lo porterà nei prossimi giorni, presumibilmente tra ...

Mercato : Kluivert-Roma a un passo - fantasie CR7-Dybala : Tra suggestioni, fantasie e anche qualche operazione in via di definizione il Mercato non segna il passo nemmeno di domenica. Su tutte oggi, tengono banco un paio di voci rilanciate dalla stampa ...

Mercato Roma - Kluivert vicinissimo : l'indizio social che non lascia dubbi e fa sognare i tifosi : C'è un indizio, a dir poco inequivocabile, che sta facendo impazzire di gioia i tifosi della Roma. "Monchi compra", si legge sopra una foto pubblicata dal profilo twitter in lingua inglese della ...

Roma - annuncio 'mascherato' : Kluivert in arrivo : Roma - Prima i suoi 'like' alle foto della Roma , poi le parole del padre Patrick , 'I giallorossi sono una buona soluzione, al 90% lascerà l'Ajax' , . Gli indizi che parlano di un Justin Kluivert ...

Roma - rebus mercato : su Twitter l'annuncio di Kluivert jr - ma il volto è oscurato : Tre indizi fanno una prova e allora è , quasi, certo che la Roma ha ingaggiato Justin kluiver t e tra poche ore darà l'annuncio ufficiale. Ma partiamo dall'inizio: questa mattina l'esterno ha piazzato ...

Kluivert - voglia di Roma in tempi di social : su Instagram continuano a spuntare 'like' FOTO : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Justin Kluivert vuole la Roma . In attesa della fumata bianca definitiva, il giovane attaccante classe 1999 continua a gridare al mondo la sua voglia di approdare a Trigoria. E lo fa a modo suo, continuando a mettere 'like' su Instagram a qualsiasi tifoso gli dica di venire nella Capitale , ma anche allo stesso account della ...

Prima Kluivert e poi Ziyech : la Roma gioca di coppia : C'è una linea sempre aperta tra Justin Kluivert e Hakim Ziyech: scambi e confronti sulle reciproche sensazioni, in una fase cruciale per il loro futuro. L'attaccante olandese si considera virtualmente ...

Al tavolo con l'Ajax : Roma punta al bis Kluivert più Ziyech : E in attesa ci resta anche Justin Kluivert , scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. La Roma sperava di poter chiudere entro il weekend anche il quarto nuovo giocatore. Alla fine ...

Kluivert-Berardi : Roma ha voglia di gol : ... la Roma ha voluto capire i termini di un'operazione che ha in Di Francesco lo sponsor principale all'interno del club giallorosso, scrivono Pugliese e Stoppini su ' La Gazzetta dello Sport '. Se un ...

KLUIVERT ALLA Roma/ Calciomercato - il 19enne presto nella Capitale? Ma papà Patrick frena : "Resti all'Ajax..." : KLUIVERT ALLA ROMA, l'accordo è vicino: l'olandese nella Capitale già nel weekend? Giallorossi scatenati sul Calciomercato, si tratta ancora con l'Ajax(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Calciomercato Roma - Justin Kluivert sembra ad un passo : Dopo l'arrivo di Cristante a Roma in questi giorni, il direttore sportivo Monchi, potrebbe concludere la settimana con un altro grande colpo, quello di Justin Kluivert. Dopo Coric, Marcano e Cristante, il giovane attaccante figlio d'arte potrebbe il quarto acquisto della società capitolina. Il talento olandese sarebbe davvero a un passo infatti, secondo alcune indiscrezioni. Il calciatore avrebbe interrotto le sue vacanze per avere il tempo ...

Calciomercato Roma - Justin Kluivert ad un passo (RUMORS) : Dopo l'arrivo di Cristante a Roma in questi giorni, il direttore sportivo Monchi, potrebbe concludere la settimana con un altro grande colpo, quello di Justin Kluivert. Dopo Coric, Marcano e Cristante, il giovane attaccante figlio d'arte potrebbe il quarto acquisto della società capitolina. Il talento olandese sarebbe davvero a un passo infatti, secondo alcune indiscrezioni. Il calciatore avrebbe interrotto le sue vacanze per avere il tempo ...