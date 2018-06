Roma | “Ho una bomba” e ruba l’auto ad una ragazza | arrestato

Roma - Coric si presenta : “ho fatto di tutto per venire qui - i miei modelli sono Modric e Totti” : La Roma ha presentato oggi Ante Coric, che ha firmato oggi con i giallorossi fino al 2023: “sono davvero contento di essere qui” “Mi sento molto bene, mi trovo in uno dei più grandi club europei e sono davvero felice. Adesso ho solo voglia di iniziare, poi vedremo”. sono le prime parole da giocatore della Roma di Ante Coric, il centrocampista croato che ha firmato un contratto coi giallorossi fino al 2023. “Ho fatto ...

Roma, parla l'uomo a cui hanno staccato l'orecchio a morsi: "Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria" Germano ospite di "Pomeriggio Cinque" racconta come una banale discussione per la fila si sia trasformata in un'aggressione in stile Tyson.

Roma - Atac sospende la sindacalista Micaela Quintavalle dopo la denuncia a Le Iene/ “Ho fatto la cosa giusta" : Roma, l’Atac sospende la sindacalista Micaela Quintavalle dopo la denuncia a Le Iene: “Ho fatto la cosa giusta, vado avanti. Rischia seriamente il licanziamento l'autista(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:44:00 GMT)

Roma, una vittima di usura dei Casamonica: "Ho pensato di spararmi" A Mattino Cinque l'intervista esclusiva a un uomo che ha vissuto sotto minaccia dal 2005 al 2009

Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: "Ho paura, temo vendette"

Consultazioni - Berlusconi porta al Colle la Champions : “ho tifato Roma e Juve” : Anche il calcio, con la ‘remuntada’ della Roma sui blaugrana, ha tenuto banco durante il secondo round di Consultazioni al Colle per la formazione del nuovo governo. Raccontano che sia stato Silvio Berlusconi, seduto a fianco del capo dello Stato Sergio Mattarella, a rompere il ghiaccio nello Studio alla Vetrata con una battuta sui big match di Roma e Juve ai quarti di Champions. Ho fatto il tifo per la Roma e la Juve, perchè volevo ...

“Mi hanno violentata”. Roma - choc per l’attrice dell’amata serie tv. Il suo racconto : “Ho preso un taxi poi è successo tutto questo” : Ogni giorno una foto postata in rete. Ogni giorno uno spaccato di Roma. Le bellezze artistiche della città eterna l’avevano conquistata e lei, puntualmente, divideva quella gioia profonda con il mondo e tutti i fan sparsi nel pianeta. Non sapeva che la città poteva avere un altro volto: sporco, lurido e cattivo. Ma presto, la stellina di Netflix se ne sarebbe resa conto. E adesso è polemica su una città lasciata alla sbando che già alcuni ...