Roma | già obbligo di firma per arrestato con foto e video minori

Nainggolan all'Inter/ Manca ancora l'accordo con la Roma? I giallorossi vogliono 40 milioni (Ultime notizie) : Radja Nainggolan si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: secondo le ultime notizie di calciomercato il centrocampista belga sarà nerazzurro, il giovane Zaniolo contropartita(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:29:00 GMT)

NAINGGOLAN ALL'INTER / Accordo con la Roma - l'agente di Zaniolo : piace ai giallorossi (Ultime notizie) : Radja NAINGGOLAN si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: secondo le ultime notizie di calciomercato il centrocampista belga sarà nerazzurro per 29 milioni più Zaniolo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Calciomercato Roma - il portiere Alisson spaventa i tifosi giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma al lavoro per la prossima stagione, a tenere banco è il Calciomercato. Nel frattempo arrivano dichiarazioni del portiere Alisson che spaventano i tifosi giallorossi: “Spero che tutto si risolva prima dell’inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio” – le parole di Alisson a ‘globoesporte’. “La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio manager. Se non verrà ...

Roma - nuova bufera sui vigili : pioggia di esoneri da servizi esterni : Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni Continua a leggere L'articolo Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni proviene da NewsGo.

Roma : giardini di via Flaminia - colletta per curare il verde incolto : Per falciare il verde dei giardini di via Flaminia hanno fatto una colletta. E per arrivare al totale degli 800 euro necessari per pagare la ditta, hanno fatto a metà: 400 euro gli abitanti, poco più ...

Roma Pride : 'con noi i partigiani' : ANSA, - Roma, 9 GIU - Al via per le strade della Capitale l'edizione 2018 del Roma Pride, la manifestazione per l'orgoglio e i diritti del mondo omosessuale. "Quest'anno - spiega il portavoce Sebastiano Secci, che tiene lo striscione di testa - il tema è 'Brigata arcobaleno, la liberazione continua'. L'Italia è un Paese in cui nel 2018 è ...

Gay Pride Roma 2018/ Oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali : due partigiani nel corteo : Gay Pride Roma 2018: Oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:29:00 GMT)

Roma-Berardi - altro colpo giallorosso : serviranno 30 milioni di euro : Roma-Berardi- Giallorossi scatenati sul mercato. Dopo aver definito gli acquisti di Marcano, Cristante e Coric, Monchi sarebbe pronto a mettere le mani anche su Kluiverti jr e Berardi. Come accennato nella giornata di ieri, la dirigenza giallorossa sarebbe pronta a chiudere con l’Ajax l’affare Kluivert. Circa 25 milioni il costo dell’operazione. SPUNTA BERARDI Come riporta […] L'articolo Roma-Berardi, altro colpo ...

Anthony Bourdain - il giallo del suicidio e gli scatti di Asia Argento a Roma con il giornalista : «Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Sono devastata. Vi prego di rispettare la privacy della sua famiglia e la mia», Asia Argento ha affidato a Twitter il dolore per la...

Roma pride : la sinistra alla frutta si inventa i partigiani gay : Basta guardare la cronaca degli ultimi giorni. Appena il governo Conte si è insediato, sono stati avviati i consueti mulini. I nuovi ministri sono stati accusati di odiare gli immigrati, di essere ...

Roma - giallo in chiesa : trovati 36mila euro nel confessionale : Roma, giallo in chiesa: trovati 36mila euro nel confessionale È successo a Santa Maria delle Fornaci, a due passi da San Pietro. Potrebbe essere stato un benefattore anonimo o una persona pentita che voleva disfarsi di "denaro sporco": sulla vicenda indagano i carabinieri Parole chiave: ...

Ufficiale - Cristante alla Roma : colpo dei giallorossi [DETTAGLI] : colpo Roma che ufficializza l’arrivo di Cristante. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Bryan Cristante. Il club rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’95 dalla Atalanta BC”. Corrispettivo fisso di 5 milioni di euro con ...