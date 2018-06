Roma | elezioni nei Municipi VIII e III | centrosinistra batte M5s | affluenza ai minimi

Elezioni a Roma - batosta per Raggi nei Municipi : centrosinistra batte M5s : Per Virginia Raggi trattasi di batosta: nei Municipi di Roma al voto nella giornata di domenica il centrosinistra batte nettamente il M5s. centrosinistra vincente al I turno in VIII Municipio e davanti...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.

XFactor - partite le selezioni a Roma : ecco la carica degli aspiranti partecipanti : Il sogno di diventare le prossime stelle del firmamento musicale italiano parte dell'Auditorium di Roma, tra le transenne e gli iconici simboli di X Factor. Il primo dei tre giorni di provini, che ...

Tariffe telefoniche e il 5% alle elezioni : Momo Salah - l'uomo che spaventa la Roma : [cn_read_more title="Napoli ha ricominciato a sognare" url="https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2018/04/23/e-se-il-napoli-vincesse-lo-scudetto-davvero"] Momo Salah . Continuiamo a chiacchierare». ...

Tariffe telefoniche e il 5% alle elezioni : Momo Salah - l’uomo che spaventa la Roma : «Ora ti saluto. Anzi no, ha segnato Momo Salah. Continuiamo a chiacchierare». Un po’ come Massimo Lopez nell’indimenticabile spot della Sip, in Egitto le telefonate si allungano grazie ai gol del bomber del Liverpool. La Vodafone ha infatti lanciato una clamorosa promozione per i suoi clienti nel paese nordafricano, che regala 11 minuti di chiamate a ogni rete del fuoriclasse. Che quest’anno ne ha già realizzate 41 e adesso, nella semifinale di ...

Torna XFactor - selezioni a Roma dal 28 al 30 aprile : Riparte la ricerca per la prossima stella del firmamento canoro italiano. Le selezioni per la dodicesima stagione di X Factor fanno tappa a Roma, dal 28 al 30 di aprile, all'Auditorium Parco della ...

M5s sotto accusa - "programma cambiato su sito dopo Elezioni"/ Consigliera Roma espulsa attacca Di Maio : M5s sotto accusa: scoop Foglio, 'programma cambiato sul sito dopo le Elezioni'. Caos Di Maio, espulsa la Consigliera di Roma Cristina Grancio.