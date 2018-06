Roma | è in arrivo Kluivert? Yes

Roma - annuncio 'mascherato' : Kluivert in arrivo : Roma - Prima i suoi 'like' alle foto della Roma , poi le parole del padre Patrick , 'I giallorossi sono una buona soluzione, al 90% lascerà l'Ajax' , . Gli indizi che parlano di un Justin Kluivert ...

Monchi - bastone e carota ai tifosi della Roma : dopo il colpo Cristante - in arrivo una cessione “illustre” : Roma dopo l’acquisto di Bryan Cristante arriverà una cessione illustre a centrocampo, l’indiziato numero uno è l’olandese Strootman La Roma ha piazzato il primo vero, grande colpo dell’estate di calciomercato. Si tratta di Bryan Cristante, un acquisto che non può e non deve essere sottovalutato. Calciatore di primissimo livello, già nel giro della Nazionale, centrocampista moderno abile nel costruire, nel concludere, ...

MotoGP - Romano Albesiano sull’arrivo di Andrea Iannone in Aprilia : “Sarebbe una cosa bellissima averlo nel 2019” : Non è stato certo un grande inizio di stagione quello dell’Aprilia nel Mondiale di MotoGP. Il risultato negativo dell’ultimo GP d’Italia e l’ultima posizione nella classifica costruttori non fanno sorridere il responsabile del progetto, nella classe regina, Romano Albesiano. “L’inizio di questo Mondiale è stato al di sotto delle aspettative. Abbiamo fatto alcuni errori, in particolare abbiamo avuto un problema ...

Tutto pronto per l’arrivo di Patti Smith al Roma Summer Fest : Indietro 4 giugno 2018 2018-06-04T18:14:08+00:00 Roma – La sacerdotessa del rock Patti Smith è un’icona indiscussa nel mondo della musica, ma il suo legame con il nostro Paese è certamente speciale: l’Università degli Studi di Parma le ha conferito la laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne e sempre in terra parmigiana ha tenuto la […] L'articolo Tutto pronto per l’arrivo di Patti Smith al Roma Summer Fest proviene da NewsGo.

Roma - il back sponsor Hyundai si avvicina : in arrivo 3 - 5 milioni a stagione : Si tratta della Hyundai e, come riporta l'edizione odierna de ' La Gazzetta dello Sport ', assicurerà alla Roma un'entrata da circa 3,5 milioni di euro a stagione . Per quanto riguarda le altre ...

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Carnevali allo scoperto : in arrivo offerte di Inter - Lazio e Roma : Politano e Berardi potrebbero lasciare il Sassuolo in estate, così come Acerbi alla ricerca di una grande occasione dopo il ‘flop’ al Milan Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe ...

Calciomercato Roma - ufficiale l'arrivo di Marcano : Dopo Coric, ecco Marcano. È atterrato mercoledì in città il secondo acquisto giallorosso per la stagione 2018-2019: difensore spagnolo classe 1987. Un innesto per la linea difensiva di Eusebio Di ...

Calciomercato Roma - due colpi chiusi ed altri in dirittura d’arrivo : giallorossi ancora più forti - Di Francesco adesso punta a vincere tutto [FOTO] : Calciomercato Roma – La Roma è reduce da una stagione veramente importante merito anche e soprattutto del tecnico Eusebio Di Francesco che ha dimostrato di essere una allenatore da big. Percorso straordinario in Champions League, bene anche in campionato con il terzo posto conquistato alle spalle di due super potenze come Juventus e Napoli, adesso l’intenzione è quella di alzare l’asticella. La decisione è stata quella di ...

Atletica – Golden Gala : le star della Diamond League in arrivo a Roma : Tante star dell’Atletica attese a Roma per l’inizio della IAAF Diamond League 2018 Golden Gala Pietro Mennea, si scalda l’atmosfera. Le stelle della 38esima edizione del meeting dello Stadio Olimpico non sono più soltanto nomi nell’entry-list, ma una dopo l’altra, stanno arrivando a Roma. Giovedì 31 maggio daranno spettacolo nella quarto meeting della IAAF Diamond League 2018. Diversi dei big attesi allo Sheraton ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa Roma-Roma : orario di partenza e di arrivo. Le vie - i quartieri - le strade e i comuni che verranno attraversati : Domenica 27 maggio si conclude il Giro d’Italia 2018 con la ventunesima tappa, la Roma-Roma di 115 chilometri. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. ...

