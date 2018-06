Roma | è fatta per Kluivert a breve sarà nella Capitale

Roma-Cristante : adesso è fatta. Affare da 25 milioni con l'Atalanta : E' una prima parte di mercato che vede la Roma protagonista: dopo Coric e Marcano , il d.s. Monchi ha perfezionato in giornata anche l'acquisto del centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale, ...

Vienna soddisfatta : "Roma alleato forte sui migranti" : Il titolare del Viminale, dopo il colloquio positivo con Orban, viene elogiato dal collega viennese:"Se a giugno non ci sarà un'intesa sulla riforma del regolamento di Dublino, a settembre annuncerò qualcosa come un piccola rivoluzione copernicana" ha detto Herbert Kickl.

Roma - le ultime di mercato. Quasi fatta per Laxalt - vicini Cristante e Berardi : Intesa raggiunta con il Genoa per l'esterno uruguaiano, che piace anche alla Lazio. Serve la carta Defrel invece per convincere l'Atalanta per il talento di scuola Milan

Mercato Roma - è fatta per Marcano : Il difensore del Porto ha accettato il triennale offerto da Monchi, che porta avanti un Mercato a due velocità: si cercano sia giovanissimi che rinforzi di esperienza

Calciomercato Roma - è fatta per l'arrivo di Marcano : giocatore atteso in Italia : Non solo Coric, la Roma ha messo le mani anche su Ivan Marcano, difensore 29enne di proprietà del Porto. Il giocatore ha accettato l'offerta dei giallorossi e, nella giornata di mercoledì, arriverà in ...

Roma : Vendevano merce contraffatta - denunciati : Roma – Avevano organizzato dei ‘punti vendita’ su un marciapiede nella zona Prati. Con questo stratagemma stavano tentando di vendere borse ‘taroccate’ delle più note case di moda. Ma il loro ‘guadagno’ in realtà e’ stata la denuncia a piede libero per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di prodotti industriali e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi ...

Nazionale - Mancini è a Roma : "Felice di essere in Italia". Fabbricini : "Stiamo limando i dettagli ma è fatta" : L'ex tecnico dello Zenit è pronto per la panchina azzurra. L'annuncio del commissario straordinario della Figc

Roma - DELITTO SARA DI PIETRANTONIO : VINCENZO PADUANO CONDANNATO A 30 ANNI/ Madre della vittima "soddisfatta" : DELITTO ROMA, SARA Di PIETRANTONIO: 30ANNI in appello a VINCENZO PADUANO, uccise e bruciò la sua fidanzata in via della Magliana. Ergastolo ridotto per l'ex guardia giurata(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:10:00 GMT)

“Vieni a…”. Pamela Mastropietro - orrore senza fine. Nuove terribili rivelazioni sulle ultime ore delle 18enne Romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata : Un’intercettazione choc che getta una luce ancora più nera sul caso si Pamela Mastropiettro, la 18 enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. A pronunciare la frase nel carcere di Ancona è Lucky Awelima mentre riferisce a Desmond Lucky una conversazione avuta con il connazionale Innocent Oseghale, principale accusato dell’omicidio. “Il 30 gennaio – dice – Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a ...

Roma - il corpo di una donna trovato carbonizzato in un parco. La scoperta fatta da un runner : “Bruciava ancora” : Il corpo di una donna completamente carbonizzato è stato trovato stamattina intorno alle 7.30 nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma. A dare l’allarme un uomo che faceva jogging e ha visto che il corpo ancora bruciava tra le fiamme. Sul posto la polizia che vicenda indaga sulla vicenda. L'articolo Roma, il corpo di una donna trovato carbonizzato in un parco. La scoperta fatta da un runner: “Bruciava ancora” proviene da Il ...

Roma - c'è il nulla osta per seppellire Pamela Mastropietro - la 18enne Romana uccisa e fatta a pezzi : di Rosalba Emiliozzi La procura di Macerata ha dato il nulla osta per la sepoltura di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa, fatta a pezzi e abbandonata in due valigie lasciate ...

#tiRomancino : quel fattaccio brutto che ci porta Gomorra in casa nostra : ... infatti, questo cruento e aberrante episodio di violenza non ha molto di diverso da tanti altri fatti di cronaca nera riportati dai media in una macabra contabilità pubblica. La differenza con molti ...

Roma - una città in pieno delirio sopraffatta da gioia e incredulità : Un festeggiamento continuo, cominciato al fischio finale dell'arbitro che ha consegnato la Roma alla storia, con il raggiungimento della semifinale di Champions League. Ieri la città, la parte ...