Roma | concerti dall' 11 al 17 giugno | un doppio Vasco | poi Bjork e l' addio di Elio

Beyoncé e Jay-Z - il tour è iniziato! Ecco cosa aspettarsi dai concerti di Milano e Roma : Semplicemente EPICO

Rock in Roma 2018 : tutti i concerti i programma : Quattro straordinarie location e diciannove grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale: sono questi gli ingredienti di Rock in Roma 2018. Il famoso Festival, arrivato alla sua decima...

I concerti de Lo Stato Sociale in estate - le date del tour da Milano a Roma e Pescara con canzoni scelte di fan : Sono stati annunciati i concerti de Lo Stato Sociale attesi in estate. Ai cinque appuntamenti già noti in importanti Festival italiani si aggiungono nuovi concerti in tutta la penisola. Partirà l’8 giugno dal Carroponte di Milano la nuova leg di concerti de Lo Stato Sociale, dopo il nuovo singolo, Facile, la cui versione originale è contenuta in Primati in duetto con Luca Carboni. Alla tappa del Carroponte fanno seguito gli appuntamenti ...

Benji & Fede hanno annunciato due nuovi concerti a Milano e a Roma : A novembre!

Concerti a Roma : da Fantastic Negrito - nuova black star - alla grande Patti Smith : LUNEDI' 4 GIUGNO Musica/Sleepwalker's Station a Yellow Bar Una band dalla formazione variabile, nata in Germania con l'obiettivo di crescere al di là dei confini nazionali e culturali e di ...

Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma - doppietta del 23 e 25 maggio : orari e biglietti in prevendita : Con l'arrivo della seconda tranche del Dediche e Manie Tour al PalaLottomatica va in scena la doppietta di concerti di Biagio Antonacci a Roma, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio, penultime date prima dell'appuntamento finale all'Unipol Arena di Bologna il 26. Col nuovo show Antonacci presenta i brani dell'ultimo omonimo album rilasciato lo scorso novembre da cui sono stati tratti i singoli In mezzo al mondo, Fortuna che ci sei e Mio fratello, ...

Anfiteatro Romano - avanti col restauro : ospiterà mini-concerti - Sardiniapost.it : ... ora, e non spesso, ospita concerti per cinquecento persone ha ricordato il primo cittadino E le Terme di Caracalla vengono utilizzate come quinta per gli spettacoli'. I tempi per questo utilizzo ...

Concerti a Cagliari : Arena Grandi Eventi più piccola - tempi lunghi per l'Anfiteatro Romano : Lì, l'idea confermata dell'amministrazione prevede spettacoli con un pubblico, numericamente parlando, molto più ridotto rispetto alle migliaia di persone che, anni fa, si assiepavano su quelle ...

Annalisa : Benji & Fede e Mr.Rain sono gli ospiti dei concerti di Roma e Milano : Il 10 e 14 maggio

Concerti Maneskin 2018 : date - tour - scaletta canzoni e prezzi biglietti a Roma - Milano - Napoli e Firenze : Oggi parleremo del prossimo tour dei Maneskin, delle date, della scaletta e dei prezzi dei biglietti. Maneskin: la band del momento Da qualche mese oramai, i più appassionati di musica, ma non solo loro, avranno visto più volte ed avranno sentito certamente parlare di un nuovo gruppo musicale: i Maneskin. I Maneskin sono la band rivelazione che è entrata a far parte del panorama musicale italiano dopo la sua partecipazione alla più recente ...

Concertone e Jovanotti - ma anche Sfera e tanti altri : i concerti a Roma : LUNEDI' 30 APRILE Rock/Jovanotti, fino al 2 maggio al Palalottomatica Ultimi giorni per godersi Jovanotti , che con una struttura curata nel minimi particolari, dalla scenografia ai suoni, e con una ...

Da Mannarino a Jovanotti - i concerti a Roma dal 23 al 29 aprile : LUNEDI' 23 aprile Jazz/Paolo Fresu & Saint Louis Ensemble all'Eliseo Il trombettista Paolo Fresu , una delle figure più significative del nostro jazz, nove anni fa ha scritto un libro, La Musica ...

Video e testo Bye Bye di Annalisa - il nuovo singolo prima dei concerti a Roma e Milano : Bye Bye di Annalisa è disponibile da oggi, venerdì 20 aprile, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della cantante di Savona è stato scritto dalla stessa Annalisa con Danti e Pat Simonini e viene rilasciato dopo il successo del brano sanremese Il Mondo prima di te, certificato disco d'oro per le copie vendute in digitale. Con il brano Il Mondo prima di te, Annalisa Scarrone ha preso parte al Festival di Sanremo 2018, tra i Campioni, e si ...

Rimandati i concerti di Mario Biondi a Roma e Milano : nuove date e location - info biglietti e rimborsi : I concerti di Mario Biondi a Roma e Milano sono stati posticipati. Inizialmente attesi nel mese di maggio, i due spettacoli di Mario Biondi a Roma e Milano sono Rimandati al mese di dicembre. L'artista era atteso il 17 maggio al Palalottomatica di Roma e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Nella giornata di oggi è giunta la notizia del posticipo di entrambi gli eventi che cambiano anche location. I due eventi live di ...