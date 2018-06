Roland Garros – Andrea Petkovic difende la Halep | “agli hater di simona dico…

Roland Garros - ecco perché Nadal è (ancora) il più forte : Non un bacio alla coppa, bensì un morso. Rafa Nadal è affamato di vittorie e, nonostante abbia da poco compiuto 32 anni, continua ad addentare trofei come vuole la sua caratteristica esultanza. La prima volta nel 2005 – appena diciannovenne -, quando sulla terra rossa di Parigi si aggiudicò il suo primo Slam; ieri l’ultima fotografia di una carriera sensazionale: stende in tre set il giovane Thiem e conquista per l’undicesima volta il ...

VIDEO Nadal-Thiem - highlights Finale Roland Garros 2018. Assolo totale dello spagnolo : Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros 2018, imponendosi sulla terra rossa di Parigi per l’undicesima volta in carriera. Lo spagnolo ha conquistato il 17esimo Slam della carriera grazie al successo eclatante contro Dominic Thiem in Finale. Di seguito gli highlights di Nadal-Thiem, Finale del Roland Garros 2018. (foto Alessio Marini)

11 volte Rafa Nadal! La Coppa dei Moschettieri alzata al cielo di Parigi : le foto più belle della finale del Roland Garros [GALLERY] : Rafa Nadal ha superato Dominic Thiem nella finale del Roland Garros: per il campione spagnolo sono 11 titoli nello Slam francese. Nella nostra gallery le foto più belle della finale Rafa Nadal ha vinto per l’11ª volta il Roland Garros. Il campione spagnolo ha alzato la Coppa dei Moschettieri sotto il cielo di Parigi, superando in finale un buon Dominic Thiem dopo 3 set. Nella nostra gallery tutte le foto più belle della ...

Roland Garros – Thiem si complimenta con Nadal : “da piccolo ti ho visto trionfare in tv - incredibile essere qui con te” : Dominic Thiem si è complimentato con Rafa Nadal dopo la vittoria dell’11° Roland Garros della sua carriera: il giovane austriaco ha svelato di essere cresciuto guardando giocare e vincere il maiorchino Nonostante lo splendido Roland Garros giocato, Dominic Thiem si è dovuto arrendere alla legge di Rafa Nadal. Nella finale dello Slam parigino, il tennista austriaco non è riuscito ad arginare lo strapotere fisico del campione di Manacor che ...

Roland Garros 2018 - quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo a Parigi? Montepremi milionario - che cifra per Cecchinato : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è imposto sulla terra rossa di Parigi per l’undicesima volta in carriera. Il mancino di Manacor ha demolito Dominic Thiem in finale e ha potuto festeggiare il suo 17esimo Slam, a tre lunghezze dal record di Roger Federer. Lo spagnolo è uno degli sportivi più ricchi al mondo e oggi ha messo da parte un altro bel gruzzoletto con questa affermazione nella capitale francese. Il vincitore ...

Roland Garros – Occhi lucidi e un morso al trofeo - l’emozione di Rafa Nadal : “l’11ª è impossibile - è più di un sogno” [VIDEO] : Rafa Nadal ha vinto l’11° Roland Garros della sua carriera battendo Dominic Thiem in finale: il campione spagnolo ha espresso tutta la sua emozione nell’intervista post match-- Ancora una volta, Rafa Nadal si è confermato imbattibile sulla terra rossa del Roland Garros. Il pubblico parigino ha applaudito il successo di Rafa Nadal, l’undicesimo della sua carriera nello Slam francese, tributandogli un fantastico diluvio di applausi. Rafa ha ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

