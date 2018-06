Roger Federer cambia sponsor? Nike battuta da Uniqlo | l’offerta è impossibile da

Tennis - quando torna Roger Federer? Inizia la stagione sull’erba - lo svizzero sarà a Stoccarda : Roger Federer è pronto per tornare in campo! Il Maestro sarà infatti impegnato nel torneo di Stoccarda che scatterà domani 11 giugno. Lo svizzero non gioca da quasi tre mesi, cioè da quando perse contro Kokkinakis a Miami decidendo così di non partecipare al Roland Garros vinto oggi pomeriggio dal suo eterno rivale Rafael Nadal. L’elvetico sarà impegnato sull’erba della città tedesca, replicando così la programmazione del 2017 che si ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

Roger Federer e la questione GOAT : 'Tifosi - non litigate' : Non c'è dubbio che Roger Federer , oltre ad essere uno degli atleti più apprezzati dell'epoca moderna, rappresenti anche un'ispirazione per tantissime persone in giro per il mondo, come testimoniano d'altronde i 15 milioni di amici su Facebook e i 6,7 milioni di followers su Instagram . Durante una recente intervista ai microfoni di Credit Suisse , il 20 volte campione ...

Tommy Haas scherza su Federer : “ecco perchè Roger deve pagarmi la cena ogni volta che andiamo al ristorante” : Tommy Haas ha parlato delle sfide con Roger Federer nella sua carriera, svelando una simpatica proposta fatta al tennista svizzero In una recente intervista rilasciata all’Equipe, Tommy Haas ha ripercorso alcune delle sfide più belle della sua carriera, legate a Roger Federer. L’ex tennista tedesco ha spiegato che Roger Federer sia stato il giocatore più difficile da affrontare, svelando anche una particolare ‘proposta’ ...

Jim Courier : 'Roger Federer - un Supereroe che diventa umano' : Jim Courier ha fatto il punto sul Roland Garros e sulla decisione di Roger Federer in un'intervista a SRF Sport. Il favorito assoluto ha un solo nome per Courier: Rafael Nadal . ' È quasi assurdo che Nadal abbia vinto questo titolo 10 volte in un'era con così tanti grandi campioni. Il fatto che giochi ...

Il Manchester United ha vinto la Champions League 2008 grazie a… Roger Federer : il clamoroso retroscena : Il Manchester United è riuscito a vincere la Champions League 2008 grazie a Roger Federer: a svelare il particolare retroscena è stato il vice di Sir Alex Ferguson, Renè Meulensteen Roger Federer è una fonte di ispirazione per non solo per tutti i tennisti, giovani e meno giovani, ma anche per gli atleti degli altri sport. Lo dimostra Renè Meulensteen, vice allenatore del Manchester United che nel 2008 vinse la Champions proprio grazie alla ...

Nuovo spot Barilla – Roger Federer torna ai fornelli per un gustoso piatto di pasta! [VIDEO] : Roger Federer ancora protagonista del Nuovo spot Barilla: il campione svizzero alle prese con un piatto di penne 5 cereali Roger Federer ancora in tv, ma questa volta il campione svizzero non è su un campo da tennis. Il tennista numero 2 al mondo è protagoista del Nuovo spot di Barilla ‘Masters of Pasta’ nel quale appare, con la solità eleganza e manualità, ai fornelli. Roger Federer, già protagonista in un altro spot, questa volta ...

Stefanos Tsitsipas - il campioncino del futuro che imita Federer : “ho visto Roger e mi sono innamorato del tennis” : Stefanos Tsitsipas, giovane tennista greco fra i più promettenti della next-gen, ha svelato come Roger Federer abbia influenzato la sua carriera Stefanos Tsitsipas è uno dei prospetti più interessanti della next-gen. Nelle ultime settimane, il giovane tennista greco ha raggiunto le semifinali di Estoril e ha fatto sudare Del Potro nei 16esimi degli Internazionali d’Italia, mettendosi in luce anche a Roma. In una recente intervista ...

Tennis – Il retroscena di Roger Federer : “quando perdevo ero frustrato - poi ho capito una cosa…” : Roger Federer ha raccontato un particolare retroscena legato ai momenti iniziali della sua carriera e come si sia ‘evoluta’ la sua gestione della rabbia durante e dopo una sconfitta Di Roger Federer abbiamo tutti un’immagine vincente. Del resto dopo aver vinto qualcosa come 20 Slam, Federer alla vittoria ci ha fatto l’abitudine. Un po’ più difficile abituarsi alla sconfitta, o meglio, abituarsi ad accettare la ...

Federer versione… Google Translate! Ecco perché Roger nella sua giornata parla 3 lingue diverse : Roger Federer ha una spiccata propensione per le lingue straniere: giornalmente il campione svizzero può arrivare a parlare anche in 3 lingue differenti Associare la parola talento a Roger Federer è piuttosto facile. Un talento non solo tennistico, ma anche mentale e culturale, con una spiccata propensione per le… lingue straniere! Per chi non lo sapesse infatti, Roger Federer è solito dedicarsi nei post match ai vari media internazionali, ...

Roger Federer e quel retroscena da… papà : “i gemelli sono come me! Ecco cosa combinano quando perdono” : Roger Federer ha svelato un particolare retroscena in merito al carattere dei suoi gemellini: anche loro quando perdono si arrabbiano come da giovane faceva il papà Essendo a riposo per tutta la stagione sul rosso, Roger Federer ha più tempo da dedicare al ruolo di papà. Il tennista numero 1 al mondo ha parlato della sua famiglia in una recente intervista alla rivista ‘TIME’, soffermandosi sul carattere dei gemelli. Federer ha ...

Dallo Zambia : 'Roger Federer ci ha dato nuovo senso di umiltà' : Lui è andato oltre lo sport, dimostrando gioia e soddisfazione nel donare. Continua ad essere il Roger Federer che il mondo adora'.

Tennis - ranking ATP (14 maggio 2018) : Roger Federer torna numero 1 al mondo! Fabio Fognini fuori dalla top 20 : Ora è ufficiale, lo svizzero Roger Federer torna ad essere numero uno al mondo: fatale per lo spagnolo Rafael Nadal la sconfitta patita a livello di quarti di finale a Madrid per mano dell’austriaco Dominic Thiem. Ora l’iberico per scavalcare nuovamente l’elvetico prima del Roland Garros dovrà necessariamente vincere gli Internazionali d’Italia, scattati ieri a Roma. L’unico ulteriore spostamento in top ten riguarda ...

Tennis - Roger Federer torna numero uno al mondo senza giocare! Decisiva la sconfitta di Nadal a Madrid! : Non soltanto la striscia dei 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa bruscamente interrotta , ma anche la beffa di dover rinunciare al numero uno mondiale: l'iberico Rafael Nadal , lunedì, al ...