“Rock Song is a Love Song” | il concerto benefico a Parma per Meridians Onlus

(Di lunedì 11 giugno 2018) Torna lunedì 18 giugno alle 20:30 presso il Campus Industry Music in Largo Simonini ais a”, ildella JC Band in sostegno di. Il Gruppo rock, guidato dal frontman Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria, vanta oltre 100 concerti benefici tra l’Italia e l’estero e festeggia quest’anno i 10 anni dalla sua nascita. In questa occasione il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto difinalizzato alla riattivazione di un Centro dialisi e alla realizzazione di un Laboratorio di Immunopatologia renale presso l’Ospedale Universitario della città di Mbarara in Uganda. Al confine con lo stato del Rwanda, l’ospedale ha una capienza di 350 posti letto con reparti specializzati in medicina interna, ostetricia e ginecologia, pediatria e ...