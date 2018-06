Robert De Niro insulta Trump Video Tony Awards 2018 | applausi in sala e censura in tv

Usa - la “Bomba F” di Roberto De Niro : “Fuck Trump” e il pubblico dei Tony Awards si alza in piedi : Due anni fa lo definì “cane stupido” aggiungendo che gli avrebbe volentieri tirato un pugno. Ier Robert De Niro si è scagliato nuovamente contro Donald Trump. Nel corso della cerimonia di consegna dei Tony Awards, ieri sera in diretta televisiva dal Radio City Music Hall di New York, ha utilizzato quella che i media americani definiscono “la bomba F”: chiamato a presentare sul palco Bruce Springsteen, l’attore premio ...

Tony Awards - Robert de Niro acclamato per un insulto a Trump : Si è svolta a New York la 72esima edizione dei Tony Awards , gli oscar del teatro che anche quest'anno ha visto sfilare sul palco i migliori talenti della prosa e dei musical americani. Un'edizione ...

Robert De Niro vieta a Trump di mangiare nei suoi ristoranti : Robert De Niro lancia un'altra delle sue bordate contro Trump e vieta al presidente americano di entrare nei suoi ristoranti giapponesi: che la star di Hollywood non sopporti il tycoon è noto da tempo, ma l'attore di origini italiane non era mai arrivato a tanto. Intervistato dal tabloid britannico Daily Mail, il 74enne co-fondatore della catena di ristoranti nipponici Nobu non ha usato mezzi termini: se Trump dovesse mai entrare in uno ...

New York - ex modella di Playboy e fiamma di Robert De Niro si lancia dal 25° piano con il figlio di 7 anni : Si è lanciata dal 25° piano tenendo in braccio il figlio di 7 anni: un'ex modella di Playboy, Stephanie Adams, 47 anni, e suo figlio Vincent, di 7, sono stati trovati morti dopo essere...

Valentina Lodovini/ Quell'incontro spiacevole con Robert De Niro (Che tempo che fa) : Valentina Lodovini si prepara a ritornare al cinema grazie al film Si muore tutti democristiani. L'attrice oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 23:59:00 GMT)

