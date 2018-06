Robbie Williams apre i Mondiali di calcio in Russia il 14 giugno | tutti i dettagli

optimaitalia

(Di lunedì 11 giugno 2018)diin. Sarà l'artista di Party like an a inaugurare il torneo di Coppa del Mondo dal quale sarà assente l'Italia per mancata qualificazione, con cerimonia di apertura prevista per il giorno giovedì 14. Come da tradizione,andrà ad anticipare la prima partita dei, storicamente affidata al paese ospitante. Laaprirà quindi la fase a gironi con la prima partita da disputarsi con l'Arabia Saudita, che nelle settimane scorse ha sfidato la nostra Italia in amichevole. La location scelta è quella dello Stadio Luzhniki a Mosca, dove si terrà la prima partita e nel quale sarà accompagnato dal soprano russo Aida Garifullina. I due si esibiranno in duetto e sono gli artisti scelti per arricchire l'avvio del Campionato Mondiale che si estenderà per quasi un mese. A renderlo noto è proprio...